587 4

В Украине внедряется новый Госстандарт дошкольного образования: что изменится с 2027 года

МОН представило обновленный стандарт дошкольного образования

Украина утвердила новый государственный стандарт дошкольного образования, который начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Документ устанавливает единые требования к образовательным программам, определяет результаты обучения детей и расширяет профессиональную автономию педагогов.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на "Украинская правда. Жизнь".

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, решение принять стандарт является выполнением Закона Украины "О дошкольном образовании".

"Документ, разработанный учеными и практиками, определяет содержание дошкольного образования, формирует понятную общую рамку, по которой будут работать учреждения дошкольного образования (УДО), и четко очерчивает, какие результаты обучения и ключевые компетентности должен приобрести каждый ребенок на этапе завершения дошкольного образования", – отметил министр.

Что предусматривает утвержденный стандарт?

Новый государственный стандарт дошкольного образования в Украине внедряется как стратегический шаг к европейским практикам и ценностям. Он также гарантирует преемственность с Новой украинской школой (НУШ).

Также документ смещает внимание с "занятий по расписанию" на развитие компетенций и образовательные направления. Документ определяет, что именно должен уметь ребенок после завершения детского сада.

Теперь все образовательные программы должны соответствовать единым государственным требованиям, что гарантирует одинаковый высокий уровень дошкольного образования в любом учреждении.

Фокус на речи, эмоциональном интеллекте, самостоятельности и безопасности

Четко прописано развитие речи, эмоционального интеллекта, математики и двигательных навыков. Больше внимания будет уделяться самостоятельности, эмпатии, безопасности и здоровью ребенка. Таким образом, он сможет получать подготовку к школе без стресса.

Детские сады смогут создавать собственные программы в рамках государственных рамок

Для педагогов эти изменения будут означать меньше формальностей и больше профессиональной свободы. Воспитатель получает право самостоятельно выбирать методы и подходы, необходимые для достижения установленных Стандартом результатов. Детские сады, хотя и работают в рамках государственных рамок, смогут создавать собственные образовательные программы, адаптируя их под потребности и особенности детей.

Документ вступит в силу 1 сентября 2027 года. В течение следующих полугода Государственная служба качества образования Украины проведет валидацию стандарта в ЗДО, чтобы убедиться, насколько ожидаемые результаты соответствуют практическому опыту педагогов со всей страны. Если возникнет необходимость, в стандарт внесут правки.

"После этого разработчики образовательных программ будут иметь год, чтобы адаптировать свои программы к новому стандарту, чтобы каждый ребенок – независимо от условий или места проживания – имел равные возможности получать качественное дошкольное образование", – добавил Оксен Лисовой.

все вірно!
першачок повинен:
вміти читати та писати!
знати дві мови!
вміти грати на саксофоні!
володіти дзюдо!
вміти скакати на коні!
і в світі останніх подій вміти бігати, маршувати, стріляти з автомата та міномета!
28.11.2025 16:39 Ответить
це все юзання нагадує ситуацію , коли в місті яке знаходиться у 12 -15 км від лінії фронту латають дороги
28.11.2025 16:40 Ответить
Держсадки немає кому працювати. Або стоять без опалення, тендера тендерять на труби.
У приватні буде тільки
28.11.2025 16:42 Ответить
Краще б зарплати підняли по рацівницям дитсадків і зменшили кількість дітей в групах. Бо за ту жебрацьку зарплату вчити чомусь по 30 малесеньких дітей в одній групі ніхто не те що не хоче, в просто фізично не в змозі!
28.11.2025 17:56 Ответить
 
 