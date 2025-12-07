Ексміністра оборони Кузьмука звільнили з посади радника командувача Сил ТрО після скандалу в мережі

Колишнього міністра оборони України Олександра Кузьмука, який засвітився на нагородженні тероборонівців, що викликало обурення в мережі, 7 грудня звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Про це повідомили в пресцентрі Сил територіальної оборони ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року.

Згідно із сьогоднішнім рішенням командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ексміністр оборони Олександр Кузьмук засвітився на нагородженні тероборонівців. Він, як радник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Плахути, за його дорученням передав військовим підрозділів ТрО відомчі нагороди й цінні подарунки.

Довідка

З 1990 по 1995 рік Кузьмук був начальником штабу - заступником командира дивізії, комдивом і командиром армійського корпусу. У 1995-му очолив Національну гвардію України.

З 1996 по 2001 рік - перший "термін" О.Кузьмука на посаді Міністра оборони України. У 1998-му отримав звання генерала армії. З 2002 по 2006 рік він - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. У цей же період - з 2004 по 2005 рік - політик вдруге побував главою оборонного відомства, при цьому зберігши за собою депутатський мандат.

До 14 червня 2006 року - позаштатний радник Президента України Віктора Ющенка.

З 11 березня 2010 року по 24 лютого 2014 року - позаштатний радник Президента України Віктора Януковича

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Як зазначають ЗМІ, за результатами експертного дослідження було вказано, що у період керівництва Олександра Кузьмука Міністерством оборони рівень обороноздатності держави знизився. Київський НДІ судових експертиз у 2018 році, за дорученням Верховної Ради, встановив: упродовж каденції Кузьмука з 24 вересня 2004 року по 3 лютого 2005 року зі складу українського війська було вилучено значні обсяги озброєння - 248 переносних зенітно-ракетних комплексів, 136 танків, 781 бойову машину піхоти й бронетранспортер, 96 літаків та 18 гелікоптерів.