Экс-министра обороны Кузьмука уволили с должности советника командующего Силами ТрО после скандала в сети

Бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука, который засветился на награждении терробороновцев, что вызвало возмущение в сети, 7 декабря уволили с должности внештатного советника командующего Силами территориальной обороны ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Сил территориальной обороны ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Генерал армии Александр Кузьмук был назначен внештатным советником командующего Силами ТрО ВСУ соответствующим приказом от 14.10.2022 года.

Согласно сегодняшнему решению командующего Силами ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с должности внештатного советника", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Батальон Элита": Кузьмук праздновал день рождения в Монако, а Новинский отдохнул на курорте возле Мюнхена, - расследование. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что экс-министр обороны Александр Кузьмук засветился на награждении теробороновцев. Он, как советник командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Плахуты, по его поручению передал военным подразделений ТрО ведомственные награды и ценные подарки. 

Справка

С 1990 по 1995 год Кузьмук был начальником штаба - заместителем командира дивизии, комдивом и командиром армейского корпуса. В 1995-м возглавил Национальную гвардию Украины.

С 1996 по 2001 год - первый "срок" А.Кузьмука на посту Министра обороны Украины. В 1998-м получил звание генерала армии. С 2002 по 2006 год он - народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. В этот же период - с 2004 по 2005 год - политик во второй раз побывал главой оборонного ведомства, при этом сохранив за собой депутатский мандат.

До 14 июня 2006 года - внештатный советник Президента Украины Виктора Ющенко.

С 11 марта 2010 года по 24 февраля 2014 года - внештатный советник Президента Украины Виктора Януковича

Читайте также: Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы

Как отмечают СМИ, по результатам экспертного исследования было указано, что в период руководства Александра Кузьмука Министерством обороны уровень обороноспособности государства снизился. Киевский НИИ судебных экспертиз в 2018 году, по поручению Верховной Рады, установил: в течение каденции Кузьмука с 24 сентября 2004 года по 3 февраля 2005 года из состава украинской армии были изъяты значительные объемы вооружения - 248 переносных зенитно-ракетных комплексов, 136 танков, 781 боевую машину пехоты и бронетранспортер, 96 самолетов и 18 вертолетов.

+33
Три роки був радником і незламні навіть не знали про це. А тепер - хоба-, волонтер постик написав і все. А якби він не засвітився, то й далі б поради роздавав.
07.12.2025 17:00
+20
Махровий мародер із клану алчного кучми
07.12.2025 17:01
+16
а лінтінант бакланов у кого радником?
07.12.2025 17:04
Три роки був радником і незламні навіть не знали про це. А тепер - хоба-, волонтер постик написав і все. А якби він не засвітився, то й далі б поради роздавав.
07.12.2025 17:00
А в нас завжди так - все всі знали , але чому ж ВСІ мовчали ?
07.12.2025 17:08
Ніхто не мовчав. Не вдавай із себе непонімашку . Довбограям ще з 2019 все пояснювали.
А ти наприклад агресивно зелену дупу захищав, збував з неї корупційні шкандальчики. А тепер у тебе винні ті хто цього клован не обирав???
07.12.2025 17:28
Що ти там пояснювала ?
Ось це можеш пояснити -
Також читайте: Зеленський звільнив ексміністра оборони Кузьмука з військової служби Джерело: https://censor.net/ua/n3589130
тобто - чому до 2019 він не був звільнений пояснити можеш ?
07.12.2025 18:27
А що там із радником ГШ хенералом Назаровим?
Про збитий Іл-76 із десантниками всі памятають....
07.12.2025 17:19
ЗЕ лений звіздець куди не ткни,куди неплюнь,ЗЕ владу потрібно розглядать у ЛУПУ і судить !
07.12.2025 17:45
З 11 березня 2010 року по 24 лютого 2014 року - кузьмук позаштатний радник Президента України Віктора Януковича Джерело: https://censor.net/ua/n3589130
07.12.2025 18:16
Мабіть, це так йому пороблено, тому кузьмуку, щоб все своє нікчемне існування, бути у лайні ригоАНАЛЬНОГО лайна зрадників?!?!?
А його ж обслуга з холопів, так облизувала, заради отримання кісток зі столу…. Ад'ютанти-прапорщики, собі і звання ахвіцуцерів організували, і майна надлишкового накралися, і мобільні ТИПОГРАФІЇ з «НЗ» отримали,…. А хєнєсрали, кадровики, прокурорські з контррозвідкою, тихо і рівненько сиділи, отримуючи «щось за мовчання» ….
Ось таке лайно на посаді, у званні «хєнєсрала армії», знищувало Армію України, руками таких же хєнєсралів, службаків-«реформаторів» з ГОМУ ГЩ ЗСУ!!!
Матюх Микола Миколайович, з купою замів, остєпєньонних кандидатів безНаук ваєнніх, добре знають , як це вони гадили!!! Вони ж тепер, по різним інститутам переховуються, як вчьония-афтарітети безмозгі!!??
07.12.2025 18:31
Махровий мародер із клану алчного кучми
07.12.2025 17:01
кузьмуку пох, що його звільнили. Він, в свій час, гарно потурбувався про свою "пенсію" шляхом роззброєння України.
07.12.2025 18:23
А зарплату не поверне?
07.12.2025 17:03
Ну коли якийсь волонтер почне розказувати на загал, що батьки Сирського з усією родиною живуть в кацапстані і ФСБ до цих пір не заслало їх до Сибіру?
07.12.2025 18:34
а лінтінант бакланов у кого радником?
07.12.2025 17:04
Старшой.
А як би не засвітився на нагородженні - все було б наразд ?!
П.С - а сам Плахута нічого не хоче пояснити ?
07.12.2025 17:04
Давай чесно. Ти за це 4 роки дупу рвав. За цю владу за пограбування і знищення України.
Я пам'ятаю і нікому не дам забути
07.12.2025 17:29
Млять, а це що потрібно було чекати щоб народ вставав на диби щоб цю гниду звільнили? А я думав в нас для цього є спецслужби щоб перевіряти кожну гниду яка займає високі пости в такий важкий час для України
07.12.2025 17:06
А потім ще тут розказують, мовляв не лізьте не в своє діло, влада і військові краще нас знають свою справу. Ага. Бачимо як вони знають свою справу. Просрали вже пів України і ще даже не почухались
07.12.2025 17:08
Військові пів України просрали? Посиди два місяці на "позиції", а по суті в ямі, відбий двічі в день штурми, їж тільки мівіну і тушло, спи дві години на добу, не забувай що з тобою ще поранений побратим, з якого потрохи йде життя і спостерігай як тебе поступово обходять з флангу. Спробуй, може в тебе краще вийде. Або адресуй свої претензії не військовим, бо то дуже широке поняття.
07.12.2025 17:23
Мої притензії не стосуються тих хто зараз сидить на передовій в окопі. А це стосується тих хто сидить в кабінетах і віддає накази. Аби тилові криси віддавали правильні накази, будували правильну оборону, то не прийшлося б хлопцям гризтися зубами за кожну посадку.
07.12.2025 17:30
а це що потрібно було чекати щоб народ вставав на диби щоб цю гниду звільнили?

Смотрел фотографии, предыдущей новости, о награждении. Там народ, вставший на дыбы. награды и подарки принимает. А потом разгневано с ним фотографируется.
Из новости понял что "на дыбы" встал Стерненко и общественность сайта.
Интересно девки пляшут в 12:51 воскресенья он ещё советник, а в 17:08 того же дня уже уволен. Оставив вопрос технологии увольнения внештатного сотрудника, хочу спросить :
А,правда модно официально уволить несотрудника в вторую половину выходного дня? С основанием "Стерненко народ стал на дыбы"
07.12.2025 18:08
Там ще цікавіше - а чому його звільнили , на якій підставі ?
Тобто - якщо призначили законно , отже - звільнили не законнно ... і навпаки - якщо призначили не законно тоді вже до Плахути питання !
07.12.2025 18:31
Хто ж підписав наказ про призначення цього генерала з ознаками пацифіста радником командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Плахути?
Чи збереглися документи з слідами надання порад командувачу?
07.12.2025 17:07
в ньго ознаки алкоголіка, ще з училища..
07.12.2025 17:17
Цю мерзоту судити треба ,це той хто знищував українську армію ,до речі а чому немає питань до кучми того виродка який його призначив цього чорта і створив кримігальний олігархат ?
07.12.2025 17:09
Гонгадзе і кучма - питання не розкрито теж!
07.12.2025 17:29
Володимир,тільки починати треба з твого тьозки !
07.12.2025 17:47
до речі а чому немає питань до кучми того виродка який його призначив цього чорта
в течение каденции Кузьмука с 24 сентября 2004 года по 3 февраля 2005 года из состава украинской армии были изъяты значительные объемы вооружения Источник: https://censor.net/ru/n3589130
Вы знаете почему институт поставил дату 24 сентября 2004?
(по секрету) оранжевой властью он второй раз был назначен министром обороны.
С 11 июля 1996 по 24 октября 2001 года занимал первый раз пост https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B министра обороны Украины. Тут - да. Я с вами согласен. кучма призначив. Но у института к ставленнику кучмы вопросов нет. А вот к ставленнику Ющенко есть. Но какой же кучма гад.
07.12.2025 18:21
А якби не засвітився?
07.12.2025 17:10
Цей скот який розкрадав ЗСУ шо міг порадити, як красти? Пожировала скотиняка в радниках. До речі а де його синуля військовий хирург?
07.12.2025 17:11
Кошти повернув в казну за моральну шкоду українцям від свого з'явлення на виду?
07.12.2025 17:11
А до розголосу нічого не бачили нічого не чули як тцк міндича?
07.12.2025 17:23
він мав би сидіти за гратами за те, що начудив, коли був міністром оборони
07.12.2025 17:24
кучма рятував, а потім всі гаранти по черзі....
07.12.2025 17:27
Разом з кучманоідом живе в Монако.
07.12.2025 17:35
У Зельоних що не радник, то зрадник.
07.12.2025 17:25
07.12.2025 17:30
Напевно нашому "вєрховнаму главнакамандущіму" сподобалось, як його підлеглі "ібанітавимі палачкамі аб пратістуючіх енергію дабивалі". А как вам шутка, зацинілі?
07.12.2025 17:38
та щось його шутки нам боком вилазять
07.12.2025 17:41
07.12.2025 17:55
Спалився-звільнили.А скільки трохи хитріших не відсвічують а керують і "радять"?
07.12.2025 17:33
Так вони ж для цього, ще собі змайстрячили і звання «остєпєньонниє кандидати безНеуки ваєнії», щоб ще, по 15% башлять бабла, до «надлишкового військового майна ЗСУ»!?!?! Що не хєнєсрал- реформатор, то «остєпєньонний безНеук ваєній»!!! З 2000 року, їх ціла череда, таких баранів-хєнєсралів, понакупляли собі в установленому порядку цього «остєпєнєнія»!!!
Матюх Микола Миколайович, з цілою групою писарів, які це практично готували(ПаХАРІ), можуть це підтвердити, як і опоненти кузьмука, коли він «захищався»!!
07.12.2025 18:40
Кузьмук хотів допомагати боротися з какцапами на відмину від ухилянтів та дизертирів...
07.12.2025 17:35
О... я то думав, що цей "паркєтний малароскій-гєнєрал" вже на росії тусується. А нє, ще в темі при зелених п...дарах. Поправте, здається десь є відео, де це усате чмо передає казлорилим наш літак ТУ, який ті мали в енгельс гнати, роки не пам'ятаю. А зараз дивлюсь пафосно нагороди роздає. Цікаво, яка б його була доля десь так у в середині 1941 року в "краснай армії", якби було відомо, що у 1939 році з його подачі Німеччині передали 48 переносних зенітно-ракетних комплексів, 136 танків, 781 бойову машину піхоти й бронетранспортер, 96 літаків ну і 18 ще чогось.
07.12.2025 17:35
Жодного дня без Потужності !! 🐸💪💩 ( Тобто без зашквару якогось. зе це гарант завтрішнього ДНА. При ньому гарантовано нове ДНО буде гірше за вчорашнє
07.12.2025 17:37
Сірьожа мовчить про зе, гавкає на тих, на кого вкажуть!
07.12.2025 17:50
Стерненко став ручним блогером офісу преЗедента
07.12.2025 17:59
їбануті гниди.
Це чмо ще першу національну гвадію розвалювало-грабувало.
Ну і тих хто призначав авжеж не буде покарано...
07.12.2025 18:30
 
 