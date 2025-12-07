Экс-министра обороны Кузьмука уволили с должности советника командующего Силами ТрО после скандала в сети

Бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука, который засветился на награждении терробороновцев, что вызвало возмущение в сети, 7 декабря уволили с должности внештатного советника командующего Силами территориальной обороны ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Сил территориальной обороны ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Генерал армии Александр Кузьмук был назначен внештатным советником командующего Силами ТрО ВСУ соответствующим приказом от 14.10.2022 года.

Согласно сегодняшнему решению командующего Силами ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с должности внештатного советника", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Батальон Элита": Кузьмук праздновал день рождения в Монако, а Новинский отдохнул на курорте возле Мюнхена, - расследование. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что экс-министр обороны Александр Кузьмук засветился на награждении теробороновцев. Он, как советник командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Плахуты, по его поручению передал военным подразделений ТрО ведомственные награды и ценные подарки.

Справка

С 1990 по 1995 год Кузьмук был начальником штаба - заместителем командира дивизии, комдивом и командиром армейского корпуса. В 1995-м возглавил Национальную гвардию Украины.

С 1996 по 2001 год - первый "срок" А.Кузьмука на посту Министра обороны Украины. В 1998-м получил звание генерала армии. С 2002 по 2006 год он - народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. В этот же период - с 2004 по 2005 год - политик во второй раз побывал главой оборонного ведомства, при этом сохранив за собой депутатский мандат.

До 14 июня 2006 года - внештатный советник Президента Украины Виктора Ющенко.

С 11 марта 2010 года по 24 февраля 2014 года - внештатный советник Президента Украины Виктора Януковича

Читайте также: Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы

Как отмечают СМИ, по результатам экспертного исследования было указано, что в период руководства Александра Кузьмука Министерством обороны уровень обороноспособности государства снизился. Киевский НИИ судебных экспертиз в 2018 году, по поручению Верховной Рады, установил: в течение каденции Кузьмука с 24 сентября 2004 года по 3 февраля 2005 года из состава украинской армии были изъяты значительные объемы вооружения - 248 переносных зенитно-ракетных комплексов, 136 танков, 781 боевую машину пехоты и бронетранспортер, 96 самолетов и 18 вертолетов.