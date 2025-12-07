Экс-министра обороны Кузьмука уволили с должности советника командующего Силами ТрО после скандала в сети
Бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука, который засветился на награждении терробороновцев, что вызвало возмущение в сети, 7 декабря уволили с должности внештатного советника командующего Силами территориальной обороны ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-центре Сил территориальной обороны ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Генерал армии Александр Кузьмук был назначен внештатным советником командующего Силами ТрО ВСУ соответствующим приказом от 14.10.2022 года.
Согласно сегодняшнему решению командующего Силами ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с должности внештатного советника", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что экс-министр обороны Александр Кузьмук засветился на награждении теробороновцев. Он, как советник командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Плахуты, по его поручению передал военным подразделений ТрО ведомственные награды и ценные подарки.
Справка
С 1990 по 1995 год Кузьмук был начальником штаба - заместителем командира дивизии, комдивом и командиром армейского корпуса. В 1995-м возглавил Национальную гвардию Украины.
С 1996 по 2001 год - первый "срок" А.Кузьмука на посту Министра обороны Украины. В 1998-м получил звание генерала армии. С 2002 по 2006 год он - народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. В этот же период - с 2004 по 2005 год - политик во второй раз побывал главой оборонного ведомства, при этом сохранив за собой депутатский мандат.
До 14 июня 2006 года - внештатный советник Президента Украины Виктора Ющенко.
С 11 марта 2010 года по 24 февраля 2014 года - внештатный советник Президента Украины Виктора Януковича
Как отмечают СМИ, по результатам экспертного исследования было указано, что в период руководства Александра Кузьмука Министерством обороны уровень обороноспособности государства снизился. Киевский НИИ судебных экспертиз в 2018 году, по поручению Верховной Рады, установил: в течение каденции Кузьмука с 24 сентября 2004 года по 3 февраля 2005 года из состава украинской армии были изъяты значительные объемы вооружения - 248 переносных зенитно-ракетных комплексов, 136 танков, 781 боевую машину пехоты и бронетранспортер, 96 самолетов и 18 вертолетов.
А ти наприклад агресивно зелену дупу захищав, збував з неї корупційні шкандальчики. А тепер у тебе винні ті хто цього клован не обирав???
Ось це можеш пояснити -
тобто - чому до 2019 він не був звільнений пояснити можеш ?
Про збитий Іл-76 із десантниками всі памятають....
А його ж обслуга з холопів, так облизувала, заради отримання кісток зі столу…. Ад'ютанти-прапорщики, собі і звання ахвіцуцерів організували, і майна надлишкового накралися, і мобільні ТИПОГРАФІЇ з «НЗ» отримали,…. А хєнєсрали, кадровики, прокурорські з контррозвідкою, тихо і рівненько сиділи, отримуючи «щось за мовчання» ….
Ось таке лайно на посаді, у званні «хєнєсрала армії», знищувало Армію України, руками таких же хєнєсралів, службаків-«реформаторів» з ГОМУ ГЩ ЗСУ!!!
Матюх Микола Миколайович, з купою замів, остєпєньонних кандидатів безНаук ваєнніх, добре знають , як це вони гадили!!! Вони ж тепер, по різним інститутам переховуються, як вчьония-афтарітети безмозгі!!??
П.С - а сам Плахута нічого не хоче пояснити ?
Я пам'ятаю і нікому не дам забути
Смотрел фотографии, предыдущей новости, о награждении. Там народ, вставший на дыбы. награды и подарки принимает. А потом разгневано с ним фотографируется.
Из новости понял что "на дыбы" встал Стерненко и общественность сайта.
Интересно
девки пляшутв 12:51 воскресенья он ещё советник, а в 17:08 того же дня уже уволен. Оставив вопрос технологии увольнения внештатного сотрудника, хочу спросить :
А,правда модно официально уволить несотрудника в вторую половину выходного дня? С основанием "
Стерненконарод стал на дыбы"
Тобто - якщо призначили законно , отже - звільнили не законнно ... і навпаки - якщо призначили не законно тоді вже до Плахути питання !
Чи збереглися документи з слідами надання порад командувачу?
Вы знаете почему институт поставил дату 24 сентября 2004?
(по секрету) оранжевой властью он второй раз был назначен министром обороны.
С 11 июля 1996 по 24 октября 2001 года занимал первый раз пост https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B министра обороны Украины. Тут - да. Я с вами согласен. кучма призначив. Но у института к ставленнику кучмы вопросов нет. А вот к ставленнику Ющенко есть. Но какой же кучма гад.
Матюх Микола Миколайович, з цілою групою писарів, які це практично готували(ПаХАРІ), можуть це підтвердити, як і опоненти кузьмука, коли він «захищався»!!
Це чмо ще першу національну гвадію розвалювало-грабувало.
Ну і тих хто призначав авжеж не буде покарано...