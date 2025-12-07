Экс-министр обороны Кузьмук засветился на награждении терробороновцев: сеть возмущена. Стерненко раскрыл его должность. ФОТОРЕПОРТАЖ

Экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, который сейчас является советником командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Плахуты, по его поручению передал военным подразделений ТрО ведомственные награды и ценные подарки.

Об этом накануне сообщил пресс-центр Командования Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Участие Кузьмука в награждении военных

Как отмечается, Кузьмук вручил воинам ведомственные награды и ценные подарки.

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Также опубликованы соответствующие фото:













Реакция Стерненко

На публикацию уже отреагировал волонтер Сергей Стерненко.

"Так как Кузьмук оказался в Вооруженных Силах снова? Его взял к себе советником командующий силами ТРО Игорь Плахута", - отметил Стерненко.

Он напомнил, что во время Революции Достоинства Кузьмук командовал подразделениями Внутренних войск во время разгона Майдана 10 декабря 2013 года.

"Для него, очевидно, Кузьмук является бесспорным авторитетом. После возмущения людей на странице Сил ТРО под постом скрыли комментарии и вообще их закрыли", - добавил Стерненко.

Сейчас комментарии под публикацией Командования Сил территориальной обороны об участии Кузьмука в мероприятиях закрыты.

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Справка

С 1990 по 1995 год Кузьмук был начальником штаба - заместителем командира дивизии, комдивом и командиром армейского корпуса. В 1995-м возглавил Национальную гвардию Украины.

С 1996 по 2001 год - первый "срок" А.Кузьмука на посту Министра обороны Украины. В 1998-м получил звание генерала армии. С 2002 по 2006 год он - народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. В этот же период - с 2004 по 2005 год - политик во второй раз побывал главой оборонного ведомства, при этом сохранив за собой депутатский мандат.

До 14 июня 2006 года - внештатный советник Президента Украины Виктора Ющенко.

С 11 марта 2010 года по 24 февраля 2014 года - внештатный советник Президента Украины Виктора Януковича

Как отмечают СМИ, по результатам экспертного исследования было указано, что в период руководства Александра Кузьмука Министерством обороны уровень обороноспособности государства снизился. Киевский НИИ судебных экспертиз в 2018 году, по поручению Верховной Рады, установил: в течение каденции Кузьмука с 24 сентября 2004 года по 3 февраля 2005 года из состава украинской армии были изъяты значительные объемы вооружения - 248 переносных зенитно-ракетных комплексов, 136 танков, 781 боевую машину пехоты и бронетранспортер, 96 самолетов и 18 вертолетов.