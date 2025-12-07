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Новини Фото Кузьмук у ТРО
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Ексміністр оборони Кузьмук засвітився на нагородженні тероборонівців: мережа обурена. Стерненко розкрив його посаду. ФОТОрепортаж

Ексміністр оборони України Олександр Кузьмук, який нині є радником командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Плахути, за його дорученням передав військовим підрозділів ТрО відомчі нагороди й цінні подарунки.

Про це напередодні повідомив пресцентр Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

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Участь Кузьмука в нагородженні військових

Як зазначається, Кузьмук вручив воїнам відомчі відзнаки та цінні подарунки.

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Також опубліковано відповідні фото:

Кузьмук нагороджує воїнів
Кузьмук нагороджує воїнів
Кузьмук нагороджує воїнів
Кузьмук нагороджує воїнів
Кузьмук нагороджує воїнів
Кузьмук нагороджує воїнів

Реакція Стерненка

На публікацію вже відреагував волонтер Сергій Стерненко.

"То як Кузьмук опинився у Збройних Силах знову? Його взяв до себе радником командувач сил ТРО Ігор Плахута", - зауважив Стерненко.

Він нагадав, що під час Революції Гідності Кузьмук командував підрозділами Внутрішніх військ під час розгону Майдану 10 грудня 2013 року.

"Для нього, вочевидь, Кузьмук є беззаперечним авторитетом. Після обурення людей на сторінці Сил ТРО під дописом приховали коментарі та взагалі їх закрили", - додав Стерненко.

Наразі коментарі під публікацією Командування Сил територіальної оборони про участь Кузьмука у заходах закриті. 

Також читайте: Зеленський звільнив ексміністра оборони Кузьмука з військової служби

Довідка

З 1990 по 1995 рік Кузьмук був начальником штабу - заступником командира дивізії, комдивом і командиром армійського корпусу. У 1995-му очолив Національну гвардію України.

З 1996 по 2001 рік - перший "термін" О.Кузьмука на посаді Міністра оборони України. У 1998-му отримав звання генерала армії. З 2002 по 2006 рік він - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. У цей же період - з 2004 по 2005 рік - політик вдруге побував главою оборонного відомства, при цьому зберігши за собою депутатський мандат.

До 14 червня 2006 року - позаштатний радник Президента України Віктора Ющенка.

З 11 березня 2010 року по 24 лютого 2014 року - позаштатний радник Президента України Віктора Януковича

Як зазначають ЗМІ, за результатами експертного дослідження було вказано, що у період керівництва Олександра Кузьмука Міністерством оборони рівень обороноздатності держави знизився. Київський НДІ судових експертиз у 2018 році, за дорученням Верховної Ради, встановив: упродовж каденції Кузьмука з 24 вересня 2004 року по 3 лютого 2005 року зі складу українського війська було вилучено значні обсяги озброєння - 248 переносних зенітно-ракетних комплексів, 136 танків, 781 бойову машину піхоти й бронетранспортер, 96 літаків та 18 гелікоптерів.

Автор: 

Кузьмук Олександр (15) Стерненко Сергій (405) тероборона (411)
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Топ коментарі
+37
Ця гнида повинна сідити на кіче запідрив обороноздатності країни а не шарится при СОУ.
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07.12.2025 12:34 Відповісти
+32
зельоний 314здець
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07.12.2025 12:33 Відповісти
+28
А сам плахута хіба не зашкварений? Обоє-рябоє. Чому тут вже дивуватися за "зелені роки"?
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07.12.2025 12:34 Відповісти

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