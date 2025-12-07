Ексміністр оборони Кузьмук засвітився на нагородженні тероборонівців: мережа обурена. Стерненко розкрив його посаду. ФОТОрепортаж

Ексміністр оборони України Олександр Кузьмук, який нині є радником командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Плахути, за його дорученням передав військовим підрозділів ТрО відомчі нагороди й цінні подарунки.

Про це напередодні повідомив пресцентр Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

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Участь Кузьмука в нагородженні військових

Як зазначається, Кузьмук вручив воїнам відомчі відзнаки та цінні подарунки.

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Також опубліковано відповідні фото:













Реакція Стерненка

На публікацію вже відреагував волонтер Сергій Стерненко.

"То як Кузьмук опинився у Збройних Силах знову? Його взяв до себе радником командувач сил ТРО Ігор Плахута", - зауважив Стерненко.

Він нагадав, що під час Революції Гідності Кузьмук командував підрозділами Внутрішніх військ під час розгону Майдану 10 грудня 2013 року.

"Для нього, вочевидь, Кузьмук є беззаперечним авторитетом. Після обурення людей на сторінці Сил ТРО під дописом приховали коментарі та взагалі їх закрили", - додав Стерненко.

Наразі коментарі під публікацією Командування Сил територіальної оборони про участь Кузьмука у заходах закриті.

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Довідка

З 1990 по 1995 рік Кузьмук був начальником штабу - заступником командира дивізії, комдивом і командиром армійського корпусу. У 1995-му очолив Національну гвардію України.

З 1996 по 2001 рік - перший "термін" О.Кузьмука на посаді Міністра оборони України. У 1998-му отримав звання генерала армії. З 2002 по 2006 рік він - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. У цей же період - з 2004 по 2005 рік - політик вдруге побував главою оборонного відомства, при цьому зберігши за собою депутатський мандат.

До 14 червня 2006 року - позаштатний радник Президента України Віктора Ющенка.

З 11 березня 2010 року по 24 лютого 2014 року - позаштатний радник Президента України Віктора Януковича

Як зазначають ЗМІ, за результатами експертного дослідження було вказано, що у період керівництва Олександра Кузьмука Міністерством оборони рівень обороноздатності держави знизився. Київський НДІ судових експертиз у 2018 році, за дорученням Верховної Ради, встановив: упродовж каденції Кузьмука з 24 вересня 2004 року по 3 лютого 2005 року зі складу українського війська було вилучено значні обсяги озброєння - 248 переносних зенітно-ракетних комплексів, 136 танків, 781 бойову машину піхоти й бронетранспортер, 96 літаків та 18 гелікоптерів.