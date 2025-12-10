В Україні можна буде вступити у виш на "нульовий курс"

Кабінет міністрів України запровадив експериментальний проєкт "зимового вступу" до вишів на так званий "нульовий курс".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства освіти і науки.

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Що передбачає "зимовий вступ"

Програма передбачає 3–6 місяців навчання для підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ).

Курс включає обов’язкові предмети: українську мову, математику та історію України, а також один вибірковий предмет — іноземну мову, природничі науки або літературу.

Заняття будуть проходити як в аудиторіях, так і дистанційно. Метою програми є надолуження освітніх втрат і плавний перехід до університетського навчання.

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Пільги та підтримка для вступників

Держава надасть гранти, стипендії та можливість проживання в гуртожитках для учасників з прифронтових територій, ветеранів і військовослужбовців. Вступники, які оберуть університет і продовжать навчання після "нульового курсу", можуть отримати до 15 додаткових балів під час зарахування.

"Зимовий вступ — це місток між школою й університетом: без зайвих бар’єрів для молоді з прифронтових територій і військових, з реальною перевагою для тих, хто визначиться з університетом заздалегідь" — заявив міністр освіти України Оксен Лісовий.

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Міністерство рекомендує стежити за оголошеннями університетів про старт набору та умови участі для пільгових категорій.

Програма дозволяє впевненіше підготуватися до НМТ і швидше інтегруватися у студентське життя. "Зимовий вступ" стане додатковим шансом для абітурієнтів, які не здали тест влітку або прагнуть зміцнити свої знання перед навчанням.

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