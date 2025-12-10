В Україні можна буде вступити у виш на "нульовий курс"
Кабінет міністрів України запровадив експериментальний проєкт "зимового вступу" до вишів на так званий "нульовий курс".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства освіти і науки.
Що передбачає "зимовий вступ"
Програма передбачає 3–6 місяців навчання для підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ).
Курс включає обов’язкові предмети: українську мову, математику та історію України, а також один вибірковий предмет — іноземну мову, природничі науки або літературу.
Заняття будуть проходити як в аудиторіях, так і дистанційно. Метою програми є надолуження освітніх втрат і плавний перехід до університетського навчання.
Пільги та підтримка для вступників
Держава надасть гранти, стипендії та можливість проживання в гуртожитках для учасників з прифронтових територій, ветеранів і військовослужбовців. Вступники, які оберуть університет і продовжать навчання після "нульового курсу", можуть отримати до 15 додаткових балів під час зарахування.
"Зимовий вступ — це місток між школою й університетом: без зайвих бар’єрів для молоді з прифронтових територій і військових, з реальною перевагою для тих, хто визначиться з університетом заздалегідь" — заявив міністр освіти України Оксен Лісовий.
Міністерство рекомендує стежити за оголошеннями університетів про старт набору та умови участі для пільгових категорій.
Програма дозволяє впевненіше підготуватися до НМТ і швидше інтегруватися у студентське життя. "Зимовий вступ" стане додатковим шансом для абітурієнтів, які не здали тест влітку або прагнуть зміцнити свої знання перед навчанням.
- У парламенті пропонують звільнити міністра освіти Оксена Лісового. Відповідний проєкт постанови зареєстровано у Верховній Раді.
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