Починаючи з 2028 року дев’ятикласники складатимуть випускні іспити
Починаючи з 2028 року випускники 9-х класів проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Відповідна норма передбачена наказом Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.
Як відбуватиметься тестування
Згідно з документом, у травні 2028 року випускники базової школи мають пройти ДПА з мовно-літературних предметів (українська мова і література) та математики.
У наступні роки до переліку предметів державної підсумкової атестації планується включити предмети природничої та громадянсько-історичної галузей, а також іноземні мови.
Очікується, що для проведення державної підсумкової атестації буде створено спеціальну освітню платформу.
Розробленням завдань для атестації та адмініструванням тестування займатиметься Український центр оцінювання якості освіти.
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