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Новини
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Починаючи з 2028 року дев’ятикласники складатимуть випускні іспити

Для випускників дев’ятих класів вводять ЗНО

Починаючи з 2028 року випускники 9-х класів проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідна норма передбачена наказом Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

Як відбуватиметься тестування

Згідно з документом, у травні 2028 року випускники базової школи мають пройти ДПА з мовно-літературних предметів (українська мова і література) та математики.

У наступні роки до переліку предметів державної підсумкової атестації планується включити предмети природничої та громадянсько-історичної галузей, а також іноземні мови.

Очікується, що для проведення державної підсумкової атестації буде створено спеціальну освітню платформу.

Розробленням завдань для атестації та адмініструванням тестування займатиметься Український центр оцінювання якості освіти.

Також читайте: З 2027 року державна підсумкова атестація у формі ЗНО має стати обов’язковою для всіх учнів 4 класів

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школа (2318) навчання (713) ЗНО (316)
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Топ коментарі
+3
Платформа по розпилюванню коштів. Наберуть недоучок-студентів для створення глючної платформи для відмивання коштів!
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10.12.2025 16:24 Відповісти
+3
І що він в тебе вкрав, шарфік партії ригонів)))?
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10.12.2025 16:38 Відповісти
+2
І ВИПУСКНІ ВЕЧОРИ І ГУЛЬКИ КОЖЕН РІК ІЗ ДИТСАДКА....І БАБЛО
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10.12.2025 16:33 Відповісти

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