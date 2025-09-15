З 2027 року державна підсумкова атестація у формі ЗНО має стати обов’язковою для всіх учнів 4 класів
Із 2027 року державна підсумкова атестація для учнів 4 класів відбуватиметься у формі зовнішнього незалежного оцінювання та стане обов’язковою для всіх школярів початкової ланки.
Відповідне рішення закріплене у наказі Міністерства освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.
Підготовка до запровадження нового формату ДПА розпочнеться упродовж 2025/2026 навчального року. Зокрема, у лютому – квітні 2026 року планується створення спеціальної освітньої онлайн-платформи для проведення тестування.
Фінансування нової моделі атестації учнів початкової школи здійснюватиметься за рахунок державного бюджету.
Чому він досі міністр освіти?
Чи в нього є завдання знищити освіту разом з психікою дітей?
Вбоге створіння, який в науці і освіті розбирається, як свиння в балеті.
Навіщо? Яка мета тестування для дітей які і так в постійному стресі та обмеженій можливості отримувати якісну освіту?
Па..ль!