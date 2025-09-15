УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини
814 14

З 2027 року державна підсумкова атестація у формі ЗНО має стати обов’язковою для всіх учнів 4 класів

Учнів 4-х класів забов’яжуть здавати ЗНО з 2027 року

Із 2027 року державна підсумкова атестація для учнів 4 класів відбуватиметься у формі зовнішнього незалежного оцінювання та стане обов’язковою для всіх школярів початкової ланки.

Відповідне рішення закріплене у наказі Міністерства освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.

Підготовка до запровадження нового формату ДПА розпочнеться упродовж 2025/2026 навчального року. Зокрема, у лютому – квітні 2026 року планується створення спеціальної освітньої онлайн-платформи для проведення тестування.

Фінансування нової моделі атестації учнів початкової школи здійснюватиметься за рахунок державного бюджету.

Також читайте: На окупованій Донеччині старшокласників змушують працювати на суботниках замість ЗНО, - ЦНС

Автор: 

школа (2263) навчання (630) ЗНО (323)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Створили умови для вторгнення, розігнали майже всіх вчителів по цілому світу, запровадили суцільне онлайн навчання, загнали дітей по ночах сидіти у сховищах... Тепер давайте доб'ємо цих дітей морально і психологічно!?!?!?!?
показати весь коментар
15.09.2025 16:19 Відповісти
+5
О, це перший крок до відміни обов'язкової освіта для всіх ідіотів.
показати весь коментар
15.09.2025 16:24 Відповісти
+4
Що, вже держстандарт буде 4-класна освіта? Геніально, навіщо макакам більше?
показати весь коментар
15.09.2025 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Створили умови для вторгнення, розігнали майже всіх вчителів по цілому світу, запровадили суцільне онлайн навчання, загнали дітей по ночах сидіти у сховищах... Тепер давайте доб'ємо цих дітей морально і психологічно!?!?!?!?
показати весь коментар
15.09.2025 16:19 Відповісти
пішло на ***!!!!
показати весь коментар
15.09.2025 16:20 Відповісти
Жорстко.
показати весь коментар
15.09.2025 16:21 Відповісти
Що, вже держстандарт буде 4-класна освіта? Геніально, навіщо макакам більше?
показати весь коментар
15.09.2025 16:22 Відповісти
Тупі ( = кацапощелепні)повинні відсіюватися ще з дитинства..
показати весь коментар
15.09.2025 17:10 Відповісти
О, це перший крок до відміни обов'язкової освіта для всіх ідіотів.
показати весь коментар
15.09.2025 16:24 Відповісти
Для праці в полі або в кар'єрі з корисними копалинами сильна освіта не потрібна.
показати весь коментар
15.09.2025 16:35 Відповісти
А не ранувато в 4 классі робити таку сепарацію?
показати весь коментар
15.09.2025 17:21 Відповісти
дебилы державні
показати весь коментар
15.09.2025 16:34 Відповісти
А це вплине позитивно на якість освіти? Якщо ні, то нафіга козі баян?
показати весь коментар
15.09.2025 16:51 Відповісти
звісно вплине - кращу освіту будуть здобувати розумні та багаті
показати весь коментар
15.09.2025 17:45 Відповісти
Знову потрібно дерибанити кошти?
показати весь коментар
15.09.2025 17:05 Відповісти
Нафіга ЗНО в 4 класі?
показати весь коментар
15.09.2025 17:19 Відповісти
Лісовий урод, ідіот і дебіл!
Чому він досі міністр освіти?
Чи в нього є завдання знищити освіту разом з психікою дітей?
Вбоге створіння, який в науці і освіті розбирається, як свиння в балеті.
Навіщо? Яка мета тестування для дітей які і так в постійному стресі та обмеженій можливості отримувати якісну освіту?
Па..ль!
показати весь коментар
15.09.2025 17:53 Відповісти
 
 