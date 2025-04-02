На окупованій Донеччині старшокласників змушують працювати на суботниках замість ЗНО, - ЦНС
В окупованій частині Донеччини старшокласників змушують працювати на примусових суботниках, що стало умовою для вступу до фейкових університетів.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти запровадили нову "освітню політику", за якою старшокласники змушені працювати на "добровільно-примусових" суботниках, щоб мати можливість вступити до фейкових вищих навчальних закладів. Діти повинні прибирати завали, розчищати руїни війни та виконувати іншу роботу, щоб не бути позбавленими можливості здобувати освіту у "псевдовишах".
Окупанти вимагають, щоб підлітки виконували ці роботи під виглядом комунальних обов'язків, а в іншому разі навіть сам вступ до фейкових університетів буде неможливим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль