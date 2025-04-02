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Новини Окуповані території
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На окупованій Донеччині старшокласників змушують працювати на суботниках замість ЗНО, - ЦНС

суботник

В окупованій частині Донеччини старшокласників змушують працювати на примусових суботниках, що стало умовою для вступу до фейкових університетів.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти запровадили нову "освітню політику", за якою старшокласники змушені працювати на "добровільно-примусових" суботниках, щоб мати можливість вступити до фейкових вищих навчальних закладів. Діти повинні прибирати завали, розчищати руїни війни та виконувати іншу роботу, щоб не бути позбавленими можливості здобувати освіту у "псевдовишах".

Окупанти вимагають, щоб підлітки виконували ці роботи під виглядом комунальних обов'язків, а в іншому разі навіть сам вступ до фейкових університетів буде неможливим.

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Автор: 

суботник (6) Донецька область (8401) ЗНО (323) Центр національного спротиву (812)


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У СРСР взагалі було нормою використовувати безоплатний труд старшокласників та студентів на полях колгоспів восени, а примусово- "добровільні" суботники для людей всякого віку були нормою, тож не відбувається нічого дивного - вони з )(уйлом ( воно ж "путін) будують СРСР 2,0!
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02.04.2025 14:36 Відповісти
Впевнений що старшокласники просто мріють замість суботників готуватись до ЗНО, де від знань нових правил правопису типу "павза" або "етер" залежатиме їх подальше майбутнє.
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02.04.2025 14:56 Відповісти
все правильноб нехай прибирають це у нас в гондурасі все так і залишиться розбите враховуючи те що за 30 років ми так нічого незбудували крім АТБ і житлових комплексів з захмарними цінами!!!
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02.04.2025 17:05 Відповісти
 
 