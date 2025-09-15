С 2027 года государственная итоговая аттестация в форме ВНО должна стать обязательной для всех учеников 4 классов
С 2027 года государственная итоговая аттестация для учеников 4 классов будет проходить в форме внешнего независимого оценивания и станет обязательной для всех школьников начального звена.
Соответствующее решение закреплено в приказе Министерства образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Подготовка к внедрению нового формата ГИА начнется в течение 2025/2026 учебного года. В частности, в феврале - апреле 2026 года планируется создание специальной образовательной онлайн-платформы для проведения тестирования.
Финансирование новой модели аттестации учащихся начальной школы будет осуществляться за счет государственного бюджета.
