С 2027 года государственная итоговая аттестация в форме ВНО должна стать обязательной для всех учеников 4 классов

С 2027 года государственная итоговая аттестация для учеников 4 классов будет проходить в форме внешнего независимого оценивания и станет обязательной для всех школьников начального звена.

Соответствующее решение закреплено в приказе Министерства образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подготовка к внедрению нового формата ГИА начнется в течение 2025/2026 учебного года. В частности, в феврале - апреле 2026 года планируется создание специальной образовательной онлайн-платформы для проведения тестирования.

Финансирование новой модели аттестации учащихся начальной школы будет осуществляться за счет государственного бюджета.

Также читайте: На оккупированной Донетчине старшеклассников заставляют работать на субботниках вместо ВНО, - ЦНС