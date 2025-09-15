РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8202 посетителя онлайн
Новости
729 13

С 2027 года государственная итоговая аттестация в форме ВНО должна стать обязательной для всех учеников 4 классов

Учеников 4-х классов обяжут сдавать ВНО с 2027 года

С 2027 года государственная итоговая аттестация для учеников 4 классов будет проходить в форме внешнего независимого оценивания и станет обязательной для всех школьников начального звена.

Соответствующее решение закреплено в приказе Министерства образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подготовка к внедрению нового формата ГИА начнется в течение 2025/2026 учебного года. В частности, в феврале - апреле 2026 года планируется создание специальной образовательной онлайн-платформы для проведения тестирования.

Финансирование новой модели аттестации учащихся начальной школы будет осуществляться за счет государственного бюджета.

Также читайте: На оккупированной Донетчине старшеклассников заставляют работать на субботниках вместо ВНО, - ЦНС

Автор: 

школа (3045) обучение (563) ВНО (417)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Створили умови для вторгнення, розігнали майже всіх вчителів по цілому світу, запровадили суцільне онлайн навчання, загнали дітей по ночах сидіти у сховищах... Тепер давайте доб'ємо цих дітей морально і психологічно!?!?!?!?
показать весь комментарий
15.09.2025 16:19 Ответить
+3
О, це перший крок до відміни обов'язкової освіта для всіх ідіотів.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:24 Ответить
+2
Що, вже держстандарт буде 4-класна освіта? Геніально, навіщо макакам більше?
показать весь комментарий
15.09.2025 16:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Створили умови для вторгнення, розігнали майже всіх вчителів по цілому світу, запровадили суцільне онлайн навчання, загнали дітей по ночах сидіти у сховищах... Тепер давайте доб'ємо цих дітей морально і психологічно!?!?!?!?
показать весь комментарий
15.09.2025 16:19 Ответить
пішло на ***!!!!
показать весь комментарий
15.09.2025 16:20 Ответить
Жорстко.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:21 Ответить
Що, вже держстандарт буде 4-класна освіта? Геніально, навіщо макакам більше?
показать весь комментарий
15.09.2025 16:22 Ответить
Тупі ( = кацапощелепні)повинні відсіюватися ще з дитинства..
показать весь комментарий
15.09.2025 17:10 Ответить
О, це перший крок до відміни обов'язкової освіта для всіх ідіотів.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:24 Ответить
Для праці в полі або в кар'єрі з корисними копалинами сильна освіта не потрібна.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:35 Ответить
А не ранувато в 4 классі робити таку сепарацію?
показать весь комментарий
15.09.2025 17:21 Ответить
дебилы державні
показать весь комментарий
15.09.2025 16:34 Ответить
А це вплине позитивно на якість освіти? Якщо ні, то нафіга козі баян?
показать весь комментарий
15.09.2025 16:51 Ответить
звісно вплине - кращу освіту будуть здобувати розумні та багаті
показать весь комментарий
15.09.2025 17:45 Ответить
Знову потрібно дерибанити кошти?
показать весь комментарий
15.09.2025 17:05 Ответить
Нафіга ЗНО в 4 класі?
показать весь комментарий
15.09.2025 17:19 Ответить
 
 