Чоловіків 25+ серед вступників стало вдвічі менше: у МОН назвали нову статистику

Кількість чоловіків віком від 25 років, які вступили до закладів освіти у 2025 році, різко скоротилася порівняно з попереднім роком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося під час засідання комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій та в коментарях представників МОН і Державної служби якості освіти, пише Інтерфакс-Україна.

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За даними Міністерства освіти і науки, йдеться про зменшення більш ніж удвічі — з понад 112 тисяч вступників у 2024 році до близько 53,5 тисячі у 2025-му. У відомстві пояснюють це дією запроваджених обмежень і перевірок, спрямованих на недопущення зловживань системою освіти для отримання відстрочки від мобілізації.

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Скорочення вступу чоловіків 25+: що показує статистика

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко повідомив, що зменшення кількості вступників старшого віку фіксується на всіх освітніх рівнях.

За його словами, у 2025 році кількість чоловіків віком 25+ серед вступників становить 53 517 осіб, тоді як роком раніше їх було 112 749.

"Якщо порівнювати з цифрами 2024 року, то зменшення є більш ніж удвічі. Це означає, що запобіжники працюють", — наголосив Трофименко.

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Динаміка вступу чоловіків 25+ за роками:

2021 рік — 1 196 осіб;

2022 рік — 17 614 осіб;

2023 рік — 44 042 особи;

2024 рік — 112 749 осіб;

2025 рік — 53 517 осіб.

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Де залишаються проблеми: коледжі та профтехосвіта

У МОН визнають, що найбільші дисбаланси зберігаються у сфері фахової передвищої та професійної освіти. Саме ці заклади, за словами чиновників, стали альтернативою для абітурієнтів старшого віку після обмеження вступу до університетів.

Розподіл вступників 25+ у 2025 році:

професійна освіта — 5,2 тис.

фахова передвища освіта — 24,8 тис.

бакалаврат — 12,2 тис.

магістратура — 9,1 тис.

аспірантура — 2,2 тис.

Трофименко зазначив, що всі виявлені порушення перевіряються за участі Державної служби якості освіти та правоохоронних органів.

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Перевірки закладів освіти і масові відрахування

Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак раніше повідомив, що в Україні планують перевірити близько 50 коледжів та університетів, де навчається найбільша кількість студентів віком 25 років і старше. Інспекції триватимуть до кінця року та продовжаться на початку наступного навчального сезону.

За його словами, за результатами попередніх перевірок уже було відраховано близько 50 тисяч студентів.

"Ми запланували перевірки ще приблизно 50 закладів освіти. Скільки буде відраховано — покаже результат", — заявив Гурак.

Водночас він наголосив, що кількість студентів віком понад 25 років зросла більш ніж у вісім разів порівняно з довоєнним періодом — з близько 30 тисяч до майже 250 тисяч осіб.

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