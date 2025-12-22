Чи вплинуло відкриття кордонів на кількість першокурсників: позиція Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що відкриття кордонів для юнаків віком 18–22 роки не призвело до втрат серед першокурсників українських університетів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка агентству "Інтерфакс-Україна".

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За словами посадовця, відомство не фіксує зменшення кількості студентів, які вступили на перший курс. Дані, отримані безпосередньо від закладів вищої освіти, не свідчать про різкі зміни або масовий відтік молоді після пом’якшення правил виїзду за кордон.

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Позиція Міносвіти щодо відкритих кордонів

У МОН переконані, що обмеження не є ефективним інструментом для утримання молоді в країні. Навпаки, за словами Трофименка, жорсткі заборони можуть підштовхувати бажання виїхати.

"Я абсолютно переконаний, що заборонами ми людей не втримаємо. Неможливість поїхати за кордон не буде утримувати молодь в країні", — наголосив заступник міністра.

Він зазначив, що мотиви для поїздок можуть бути різними — від психологічних до сімейних. При цьому важливо враховувати не лише тих, хто виїхав, а й тих, хто повернувся.

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Негативних тенденцій немає

Трофименко також спростував поширені твердження про масовий виїзд українських школярів за кордон для вступу до європейських університетів. За його словами, інформація про нібито "автобуси зі школярами" не відповідає реальності.

Він підкреслив, що конкуренція за найталановитіших абітурієнтів існує у всьому світі. Йдеться про випускників із високими балами та переможців олімпіад, але це не є масовим явищем.

Водночас у Міносвіти визнають, що повну оцінку впливу відкриття кордонів для 17-річних надати складно, адже відповідні дані перебувають у Державної прикордонної служби. Однак освітні заклади не повідомляють про негативні тенденції.

Нагадаємо, з 28 серпня набули чинності зміни до правил перетину кордону, які дозволили чоловікам віком 18–22 роки виїжджати за межі України.

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