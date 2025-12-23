У Раді хочуть закрити "освітні лазівки" для ухилення від мобілізації

У Верховній Раді планують переглянути правила вступу та навчання у закладах освіти, щоб обмежити можливості ухилення від мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на голову комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

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За його словами, увагу привернуло різке зростання зацікавленості чоловіків віком від 25 років у навчанні в коледжах. Водночас Міністерство освіти і науки зазначає, що у 2025 році кількість таких студентів загалом зменшилася більш ніж удвічі - завдяки запровадженню додаткових запобіжників і бар’єрів при вступі на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко повідомив, що МОН відстежує кількість чоловіків віком від 25 років у кожному закладі через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). У разі підозріло високих показників Державна служба якості освіти проводить перевірки.

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"Коли показник перевищує здоровий глузд, то Державна служба якості освіти перевіряє такі заклади, і за підсумками такої перевірки відбувається відрахування і робота правоохоронних органів. Перевіряється факт навчання - є факти, коли такі студенти не вчаться", - зазначив Трофименко.

Статистика вступу до ЗВО після 25 років

За даними МОН, найбільше подібних випадків фіксували на рівні фахової передвищої освіти. Кількість чоловіків віком від 25 років, які вступили до таких закладів, становила:

у 2022 році - 576 осіб;

у 2023 році - 5 953;

у 2024 році - 55 581;

у 2025 році - 24 819.

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Обмеження можливостей для ухилення від мобілізації

Сергій Бабак наголосив, що освіта має використовуватися за призначенням, а не як спосіб уникнення мобілізації.

"Тож працюємо разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки для того, щоб обмежити будь-які можливості для ухиляння перед виконанням військового обовʼязку, щоб системно переглянути правила і закрити можливі лазівки, обовʼязково зберігаючи баланс між правом на освіту та відповідальністю в умовах воєнного стану", - написав він.

Трофименко також повідомив, що наразі напрацьовується законопроєкт щодо врегулювання послідовності навчання. Зокрема, йдеться про те, що право на відстрочку від мобілізації зберігатиметься лише для тих, хто здобуває освіту вперше і вступив до 25 років. У разі вступу після 25 років або здобуття другої чи третьої освіти право на відстрочку не надаватиметься.

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