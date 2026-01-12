Понад 5,8 млн грн за ухилення від мобілізації: у трьох регіонах викрито канали переправлення чоловіків за кордон. ВIДЕО

Прокуратура спільно з правоохоронними органами викрила низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, у викритих епізодах загальна сума неправомірної вигоди, яку мали сплатити військовозобов’язані, перевищує 5,8 млн гривень. Повідомлено про підозру 11 особам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники викрили організаторів незаконного переправлення осіб через державний кордон на Одещині. ФОТО

Зокрема, на початку 2026 року зафіксовано такі випадки в Івано-Франківській, Сумській та Чернівецькій областях.

Івано-Франківська область

Так, на Прикарпатті викрито 75-річного пенсіонера, який повторно організував незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон, не дочекавшись вироку в попередній справі. Підозру за аналогічний злочин йому повідомили ще в жовтні 2024 року. Вже у грудні 2025 року разом зі спільниками він підшукав двох чоловіків та за 12,5 тис євро з особи обіцяв інструктаж, перевезення і супровід гірською місцевістю з Чернівецької області до Молдови поза пунктами пропуску. Чоловіка затримали під час спроби переправлення двох чоловіків. Він перебуває під вартою з можливістю внесення застави.

Також дивіться: П’ять діб блукав горами під час спроби незаконно перейти до Румунії: у Карпатах врятовано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Також прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про нові підозри п’ятьом мешканцям Прикарпаття, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон у складі організованої групи. Встановлено, що організатор разом із чотирма спільниками, серед яких двоє інспекторів нацпарку "Верховинський", за 8 тис. євро з особи проводили чоловіків гірською місцевістю. Додатково у цій справі ще трьом особам оголошено підозру за участь в окремому епізоді переправлення. Загалом задокументовано чотири факти, усім підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також читайте: Священника УПЦ (МП) на Буковині судитимуть за організацію втечі чоловіків за кордон

Сумська область

Мешканцю м.Суми повідомлено про підозру в організації схеми ухилення від мобілізації. Він обіцяв сприяти оформленню фіктивних документів про звільнення від військової служби, зняттю з військового обліку та незаконному переміщенню через кордон. Вартість послуг становила 11 тис. доларів з особи. Під час спроби перевезення п’ятьох військовозобов’язаних організатора затримали. Загальна сума вилученої неправомірної вигоди - 55 тис. доларів.

Чернівецька область

На Буковині викрито громадянина іноземної держави, який намагався незаконно переправити за кордон сімох чоловіків, приховавши їх у вантажівці з пивом. За даними слідства, вартість незаконного виїзду коливалася від 6 до 13 тис. євро з особи. Під час затримання в пункті пропуску "Мамалига" у підозрюваного вилучено 34 тис. євро.

Також читайте: У Раді хочуть закрити "освітні лазівки" для ухилення від мобілізації

Що інкримінують?

Зазначається, що підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Залежно від ролі та скоєного, їм інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованих груп (ч. 3 ст. 332 КК України).

Також дивіться: Двоє закарпатців "погоріли" на переправленні чоловіків через кордон до Румунії. ФОТОрепортаж