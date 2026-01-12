УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19854 відвідувача онлайн
Новини Відео Викрили переправників ухилянтів Ухилення від мобілізації
1 773 15

Понад 5,8 млн грн за ухилення від мобілізації: у трьох регіонах викрито канали переправлення чоловіків за кордон. ВIДЕО

Прокуратура спільно з правоохоронними органами викрила низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, у викритих епізодах загальна сума неправомірної вигоди, яку мали сплатити військовозобов’язані, перевищує 5,8 млн гривень. Повідомлено про підозру 11 особам.

Зокрема, на початку 2026 року зафіксовано такі випадки в Івано-Франківській, Сумській та Чернівецькій областях.

Івано-Франківська область

  • Так, на Прикарпатті викрито 75-річного пенсіонера, який повторно організував незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон, не дочекавшись вироку в попередній справі. Підозру за аналогічний злочин йому повідомили ще в жовтні 2024 року. Вже у грудні 2025 року разом зі спільниками він підшукав двох чоловіків та за 12,5 тис євро з особи обіцяв інструктаж, перевезення і супровід гірською місцевістю з Чернівецької області до Молдови поза пунктами пропуску. Чоловіка затримали під час спроби переправлення двох чоловіків. Він перебуває під вартою з можливістю внесення застави.

  • Також прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про нові підозри п’ятьом мешканцям Прикарпаття, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон у складі організованої групи. Встановлено, що організатор разом із чотирма спільниками, серед яких двоє інспекторів нацпарку "Верховинський", за 8 тис. євро з особи проводили чоловіків гірською місцевістю. Додатково у цій справі ще трьом особам оголошено підозру за участь в окремому епізоді переправлення. Загалом задокументовано чотири факти, усім підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Сумська область

Мешканцю м.Суми повідомлено про підозру в організації схеми ухилення від мобілізації. Він обіцяв сприяти оформленню фіктивних документів про звільнення від військової служби, зняттю з військового обліку та незаконному переміщенню через кордон. Вартість послуг становила 11 тис. доларів з особи. Під час спроби перевезення п’ятьох військовозобов’язаних організатора затримали. Загальна сума вилученої неправомірної вигоди - 55 тис. доларів.

Чернівецька область

На Буковині викрито громадянина іноземної держави, який намагався незаконно переправити за кордон сімох чоловіків, приховавши їх у вантажівці з пивом. За даними слідства, вартість незаконного виїзду коливалася від 6 до 13 тис. євро з особи. Під час затримання в пункті пропуску "Мамалига" у підозрюваного вилучено 34 тис. євро.

Що інкримінують?

Зазначається, що підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Залежно від ролі та скоєного, їм інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованих груп (ч. 3 ст. 332 КК України).

Автор: 

кордон (4961) Сумська область (4661) Івано-Франківська область (1036) ухилянти (1363) Чернівецька область (133)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Не маючи більш снаги терпіти пекельні борошна від втоми від АТО голосуєш за прикольного Вовіка. Через 5 років топишся в Тисі, або ж в кращому випадку як зек сидиш в чотирьох стінах, боячись вийти на вулицю.
Ржака.
показати весь коментар
12.01.2026 17:54 Відповісти
+3
Як же все це лицемірно і недолуго виглядає, коли різні міндічі і юзіки спокійно собі виїжджають і ніхто їх навіть толком не намагається «повернути»… коли синки так званої еліти спокійно собі сидять закордоном і відпочивають, викладаючи у інстаграми, як чіляться по морях і океанах… кола різні заброньовані ряжені сраколизи кажуть про обовʼязки, хоча у самих тільки права…
показати весь коментар
12.01.2026 18:17 Відповісти
+2
На Сумщині що? Там на західному кордоні я бачу прикордонників не бракує.
показати весь коментар
12.01.2026 18:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.01.2026 17:54 Відповісти
Всі хто голосував на цього обмудка виїхали ще на початку війни в 22 році і ржуть з бідних Микол і тарасика.
показати весь коментар
12.01.2026 18:05 Відповісти
Та фіг там. Сидять, ховаються, скавчать що жити хочуть і молять відпустити за кордон, бо там смачна соцдопомога.
показати весь коментар
12.01.2026 18:13 Відповісти
Або йдеш "служити" в тцк чи на західний фронт і рубаєш капусту промисловими масштабами. Різні люди за Вовіка голоснули, деякі з них зараз за вечір стриптизерці в труси засовують грошей більше, чим ти в кращі роки свого життя за рік бачив .
показати весь коментар
12.01.2026 20:07 Відповісти
Народ не бажає помирати ні за зелених ні за пістрявих. Життя одне. Як і здоров'я.
показати весь коментар
12.01.2026 18:05 Відповісти
Написано так наче перекрили канал наркотиків, ці гауляйтери як і цкуни тільки з народом і здатні воювати.
показати весь коментар
12.01.2026 18:12 Відповісти
На Сумщині що? Там на західному кордоні я бачу прикордонників не бракує.
показати весь коментар
12.01.2026 18:10 Відповісти
Як же все це лицемірно і недолуго виглядає, коли різні міндічі і юзіки спокійно собі виїжджають і ніхто їх навіть толком не намагається «повернути»… коли синки так званої еліти спокійно собі сидять закордоном і відпочивають, викладаючи у інстаграми, як чіляться по морях і океанах… кола різні заброньовані ряжені сраколизи кажуть про обовʼязки, хоча у самих тільки права…
показати весь коментар
12.01.2026 18:17 Відповісти
А ти як виїхав?
показати весь коментар
12.01.2026 18:18 Відповісти
Ореста це жіноче ім'я, телепень.
показати весь коментар
12.01.2026 19:20 Відповісти
Це інший дописувач, Лебідь-Андерсене.
Oresta Bartka
https://censor.net/ua/user/488213
Oresta_Ce_Zhinka
https://censor.net/ua/user/614503
Хтось із вашої кацапо-ригоанальної братії тролить.
показати весь коментар
12.01.2026 19:32 Відповісти
Знайдіть собі гарного психолога, і не проєктуйте свої хворі фантазії на інших людей. Бо як тільки не по вашому, то всі або ригоанали, або кацапи. Зробіть щось добре, адекватне і позитивне. І флягу відпустить.
показати весь коментар
12.01.2026 19:39 Відповісти
Ще скажи що ти за мною по всьому форуму як цуценя не бігаєш, горе-провокатор.
показати весь коментар
12.01.2026 19:47 Відповісти
Ти комусь потрібен, як зайцю венерична хвороба.
показати весь коментар
12.01.2026 20:11 Відповісти
Та я помітив. Весь день за мною ходиш.
показати весь коментар
12.01.2026 21:33 Відповісти
 
 