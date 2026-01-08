Прикордонники викрили організаторів незаконного переправлення осіб через державний кордон на Одещині. ФОТО

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з поліцейськими викрили чергову спробу незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку за межі України.

Двоє мешканців Кіровоградської області 43 та 36 років налагодили "сервіс" з переправлення через кордон до Молдови, обіцяючи клієнтам гарантований і безперешкодний виїзд, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі схеми

Свої послуги зловмисники оцінили у 4 тисячі доларів США. Після досягнення домовленостей вони прибули до Одеси, забрали військовозобов’язаного та вирушили у напрямку прикордоння.

Частину коштів, 2000 доларів США, клієнт передав як аванс під час поїздки, решту повинен був віддати вже поблизу кордону.

За задумом ділків, чоловік мав самостійно пішки перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Однак реалізувати схему не вдалося, транспортний засіб разом із пасажирами зупинили правоохоронці.

За місцями проживання фігурантів, а також у транспортному засобі одного з них, правоохоронці провели санкціоновані обшуки.

Чоловікам повідомили про підозру

У результаті проведених слідчих дій вилучено грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, мобільні телефони з доказовою базою протиправної діяльності, а також автомобіль, який використовувався для перевезення "клієнта".

На підставі зібраних матеріалів обом фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою.

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