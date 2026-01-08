Пограничники разоблачили организаторов незаконной переправки лиц через государственную границу на Одесчине. ФОТО

Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с полицейскими разоблачили очередную попытку незаконной переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины.

Двое жителей Кировоградской области 43 и 36 лет наладили "сервис" по переправке через границу в Молдову, обещая клиентам гарантированный и беспрепятственный выезд, передает Цензор.НЕТ.

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Детали схемы

Свои услуги злоумышленники оценили в 4 тысячи долларов США. После достижения договоренностей они прибыли в Одессу, забрали военнообязанного и отправились в направлении пограничной зоны.

Часть средств, 2000 долларов США, клиент передал в качестве аванса во время поездки, остальное должен был отдать уже вблизи границы.

По замыслу дельцов, мужчина должен был самостоятельно пешком пересечь государственную границу вне пунктов пропуска. Однако реализовать схему не удалось, транспортное средство вместе с пассажирами остановили правоохранители.

По местам проживания фигурантов, а также в транспортном средстве одного из них, правоохранители провели санкционированные обыски.

Мужчинам сообщили о подозрении

В результате проведенных следственных действий изъяты денежные средства, полученные незаконным путем, мобильные телефоны с доказательной базой противоправной деятельности, а также автомобиль, который использовался для перевозки "клиента".

На основании собранных материалов обоим фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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