В результате атаки РФ на портовую инфраструктуру Одесщины произошли масштабные пожары. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате атаки россиян на два порта в Одесской области 7 января произошли пожары. Известно о 2 погибших и 8 пострадавших
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.
"Предварительно известно о 2 погибших и 8 пострадавших. Повреждены административные здания и грузовые автомобили", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ликвидацию последствий затрудняли повторные воздушные тревоги, однако на данный момент все пожары ликвидированы.
Российские войска нанесли 7 января очередной удар по двум портам Одесской области. В результате атаки погибли два человека, по меньшей мере восемь - ранены, повреждены объекты портовой инфраструктуры.
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