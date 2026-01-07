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Новости Фото Атака РФ на порт в Одессе
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В результате атаки РФ на портовую инфраструктуру Одесщины произошли масштабные пожары. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате атаки россиян на два порта в Одесской области 7 января произошли пожары. Известно о 2 погибших и 8 пострадавших

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

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"Предварительно известно о 2 погибших и 8 пострадавших. Повреждены административные здания и грузовые автомобили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидацию последствий затрудняли повторные воздушные тревоги, однако на данный момент все пожары ликвидированы.

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Два погибших и восемь пострадавших: спасатели ликвидировали последствия удара РФ по портам
Два погибших и восемь пострадавших: спасатели ликвидировали последствия удара РФ по портам
Два погибших и восемь пострадавших: спасатели ликвидировали последствия удара РФ по портам
Два погибших и восемь пострадавших: спасатели ликвидировали последствия удара РФ по портам
Два погибших и восемь пострадавших: спасатели ликвидировали последствия удара РФ по портам

Российские войска нанесли 7 января очередной удар по двум портам Одесской области. В результате атаки погибли два человека, по меньшей мере восемь - ранены, повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Автор: 

Одесская область (4486) пожар (6080) порт (811) ГСЧС (5268)
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Топ комментарии
+11
Фламіндічі вже 3ій місяць летять у відповідь, ось-ось долетять до 100-150 цілей.
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07.01.2026 21:51 Ответить
+6
не повіриш, але ще й до сьогодні є люди які кажуть, що скоро кацапи будуть скавчати від ракет фламінго. тому я вірю опитуванням, що зелю досі підтримує 50% дурбеликів.
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07.01.2026 21:54 Ответить
+3
в цьому році кількість вироблених фламінг збільшиться на 500%
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07.01.2026 22:01 Ответить

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