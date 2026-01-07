РФ атаковала два порта Одесщины: 2 погибших, 8 раненых, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские войска нанесли 7 января очередной удар по двум портам Одесской области. В результате атаки погиб один человек, по меньшей мере, пятеро ранены, повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Экономическая правда" рассказал вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад Алексей Кулеба.

Жертвы

"К сожалению, один человек погиб. Выражаем соболезнования семье и близким. По меньшей мере пять человек получили ранения - им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Кулеба.

Повреждения

В результате атаки повреждены объекты порта, административные здания, контейнеры с маслом.







Все службы работают на местах, с учетом требований безопасности, продолжается ликвидация последствий. Порты продолжают работу.

"Это очередной удар страны-террориста по портовой инфраструктуре, которая задействована в обеспечении продовольственной безопасности мира. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику", - подчеркнул Кулеба.

ОБНОВЛЕНИЕ

"К сожалению, количество пострадавших в результате массированной атаки по портам Одесщины возросло до восьми человек", - написал позже в телеграме глава ОВА Олег Кипер.

ОБНОВЛЕНИЕ

По состоянию на 19.09. "К сожалению, количество погибших в результате атаки возросло до двух человек. Соболезнования родным и близким. Еще восемь человек ранены, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал позже глава ОВА Олег Кипер.