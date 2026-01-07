РУС
Новости Атака РФ на порт в Одессе
2 251 7

РФ атаковала два порта Одесщины: 2 погибших, 8 раненых, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские войска нанесли 7 января очередной удар по двум портам Одесской области. В результате атаки погиб один человек, по меньшей мере, пятеро ранены, повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Экономическая правда" рассказал вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад Алексей Кулеба.

Жертвы

"К сожалению, один человек погиб. Выражаем соболезнования семье и близким. По меньшей мере пять человек получили ранения - им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Кулеба.

Повреждения

В результате атаки повреждены объекты порта, административные здания, контейнеры с маслом.

Российские войска нанесли очередной удар по двум портам Одесской области.
Все службы работают на местах, с учетом требований безопасности, продолжается ликвидация последствий. Порты продолжают работу.

"Это очередной удар страны-террориста по портовой инфраструктуре, которая задействована в обеспечении продовольственной безопасности мира. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику", - подчеркнул Кулеба.

ОБНОВЛЕНИЕ

"К сожалению, количество пострадавших в результате массированной атаки по портам Одесщины возросло до восьми человек", - написал позже в телеграме глава ОВА Олег Кипер.

ОБНОВЛЕНИЕ

По состоянию на 19.09. "К сожалению, количество погибших в результате атаки возросло до двух человек. Соболезнования родным и близким. Еще восемь человек ранены, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал позже глава ОВА Олег Кипер.

Одесская область (4109) порт (765) Кулеба Алексей (130)
Є вбитий рашистами.
Скрепно. У них сьогодні Різдво.
07.01.2026 18:35 Ответить
далекобій...і машину не можеш залишити..і не від'їдеш
07.01.2026 18:56 Ответить
Ворог нищить Україну ,а президент граєтся в мирний план.
07.01.2026 18:58 Ответить
А ти , в цей час , клацаєш комети
07.01.2026 19:12 Ответить
Можно подумать, что в данный момент ты чем-то другим занимаешься.
07.01.2026 19:19 Ответить
показували ВЕЛІЧІЕ. США ж нічого показати не можуть то відігруються на нас
07.01.2026 19:16 Ответить
 
 