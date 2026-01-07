РФ атакувала два порти Одещини: 2 загиблих, 8 поранених, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська завдали 7 січня чергового удару по двох портах Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, щонайменше п’ятеро поранені, пошкоджено об’єкти портової інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю виданню "Економічна правда" розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад Олексій Кулеба.

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Жертви

"На жаль, одна людина загинула. Висловлюємо співчуття родині та близьким. Щонайменше п’ять людей зазнали поранень — їм надається вся необхідна медична допомога", - написав Кулеба.

Пошкодження

Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією.







Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу.

"Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу. росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику", - наголосив Кулеба.

ОНОВЛЕННЯ

"На жаль, кількість постраждалих внаслідок масованої атаки по портах Одещини зросла до восьми осіб", - написав пізніше в телеграмі очільник ОВА Олег Кіпер.

ОНОВЛЕННЯ

Станом на 19.09 "На жаль, кількість загиблих внаслідок атаки зросла до двох осіб. Співчуття рідним та близьким. Ще восьмеро людей поранено, усім надається необхідна медична допомога", - написав пізніше очільник ОВА Олег Кіпер.