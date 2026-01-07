Унаслідок атаки РФ на портову інфраструктуру Одещини спалахнули масштабні пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки росіян на два порти на Одещині 7 січня спалахнули пожежі. відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

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"Попередньо відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих осіб. Пошкоджені адміністративні будівлі та вантажні автомобілі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги, однак наразі всі пожежі ліквідовані.

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Російські війська завдали 7 січня чергового удару по двох портах Одеської області. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, щонайменше вісім поранені, пошкоджено об’єкти портової інфраструктури.