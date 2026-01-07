УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7473 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака РФ на порт в Одесі
3 202 10

Унаслідок атаки РФ на портову інфраструктуру Одещини спалахнули масштабні пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки росіян на два порти на Одещині 7 січня спалахнули пожежі. відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Попередньо відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих осіб. Пошкоджені адміністративні будівлі та вантажні автомобілі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги, однак наразі всі пожежі ліквідовані.

Читайте також: Російські атаки на порти: Кабмін готує механізм компенсації збитків для бізнесу

Двоє загиблих і вісім постраждалих: рятувальники ліквідували наслідки удару РФ по портах
Двоє загиблих і вісім постраждалих: рятувальники ліквідували наслідки удару РФ по портах
Двоє загиблих і вісім постраждалих: рятувальники ліквідували наслідки удару РФ по портах
Двоє загиблих і вісім постраждалих: рятувальники ліквідували наслідки удару РФ по портах
Двоє загиблих і вісім постраждалих: рятувальники ліквідували наслідки удару РФ по портах

Російські війська завдали 7 січня чергового удару по двох портах Одеської області. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, щонайменше вісім поранені, пошкоджено об’єкти портової інфраструктури.

Автор: 

Одеська область (4233) пожежа (4530) порт (2200) ДСНС (5417)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Фламіндічі вже 3ій місяць летять у відповідь, ось-ось долетять до 100-150 цілей.
показати весь коментар
07.01.2026 21:51 Відповісти
+6
не повіриш, але ще й до сьогодні є люди які кажуть, що скоро кацапи будуть скавчати від ракет фламінго. тому я вірю опитуванням, що зелю досі підтримує 50% дурбеликів.
показати весь коментар
07.01.2026 21:54 Відповісти
+3
в цьому році кількість вироблених фламінг збільшиться на 500%
показати весь коментар
07.01.2026 22:01 Відповісти

Завантаження...

 
 