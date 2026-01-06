Російські атаки на порти: Кабмін готує механізм компенсації збитків для бізнесу

Кабінет Міністрів готує механізм компенсації збитків для малого та середнього бізнесу, який постраждав унаслідок російських атак на портову інфраструктуру.

Про це заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.

За його словами, у фокусі програми будуть підприємці, які відігравали критично важливу роль для громад, зокрема забезпечували роботу пунктів незламності та допомогу населенню.

Кашуба уточнив, що механізми компенсацій напрацьовуватиме місцева влада спільно з бізнесом і подаватиме на розгляд уряду. Разом із цим, міські ради розробляють власні програми відшкодування за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Водночас заступник міністра визнав, що ця програма перебуває лише на етапі розробки, її остаточні параметри та строки запуску поки не визначені.

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Як повідомлялося, у 2025 році Росія значно посилила обстріли української логістики. Зокрема, ворог завдав понад 1100 ударів по залізниці та до сотні комбінованих атак по портовій інфраструктурі.

З осені РФ інтенсивно нищить саме морську інфраструктуру, яка перевалює до 90% експорту зерна. Лише за останній квартал 2025 року Росія пошкодила 20 торгових суден і знищила 47 портових об’єктів.

У ніч на 22 грудня у порту "Південний" після обстрілів спалахнула пожежа: вогонь охопив близько 30 резервуарів із борошном та рослинною олією. Крім того, атаки спричинили загоряння на об’єктах енергетичної інфраструктури та пошкодили склади з добривами й сільгосптехнікою.

Внаслідок атак у порту "Південний" також стався витік рослинної олії в акваторію, через що рух суден тимчасово обмежили.

У ніч на 26 грудня російські війська знову атакували портову та транспортну інфраструктуру півдня України, завдавши удару по суднах під прапорами Словаччини, Палау та Ліберії.