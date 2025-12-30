2 210 2
Рашисти атакували два цивільні судна на Одещині: одне заходило в порт для завантаження пшениці. ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували два цивільні судна в Одеській області.
Про це повідомили ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, безпілотниками було завдано удар по судну "Emmakris III" та "Captain Karam", яке заходило до порту для завантаження пшениці.
У ВМС зазначили, що порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури, а атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку.
Що передувало?
- Раніше в Одеській ОВА повідомили про атаку РФ на цивільне судно та промислову інфраструктуру
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль