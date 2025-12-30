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Новини Атака РФ на порт в Одесі
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Рашисти атакували два цивільні судна на Одещині: одне заходило в порт для завантаження пшениці. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували два цивільні судна в Одеській області.

Про це повідомили ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, безпілотниками було завдано удар по судну "Emmakris III" та "Captain Karam", яке заходило до порту для завантаження пшениці.

У ВМС зазначили, що порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури, а атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку.

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Що передувало?

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РФ атакувала два цивільних судна на Одещині: що відомо?
РФ атакувала два цивільних судна на Одещині: що відомо?
РФ атакувала два цивільних судна на Одещині: що відомо?
РФ атакувала два цивільних судна на Одещині: що відомо?
РФ атакувала два цивільних судна на Одещині: що відомо?
РФ атакувала два цивільних судна на Одещині: що відомо?

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ВМС (1470) Одеська область (4197) порт (2188)
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