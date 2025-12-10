Шість списаних кораблів ВМС продали на металобрухт: повідомлено про підозру колишньому посадовцю Міноборони та спільникам

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито схему незаконної реалізації списаних кораблів Збройні Сили України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Хто причетний до оборудки?

Як зазначається, колишній посадовець Міністерство оборони України, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.

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Про які судна йдеться?

За даними Офісу генпрокурора, йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт.

Для цього:

штучно занизили технічний стан;

забезпечили занижену оцінку;

формально провели конкурс під заздалегідь визначену компанію.

Збитки державі - понад 900 тис. грн.

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Що загрожує?

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.