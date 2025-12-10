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Шість списаних кораблів ВМС продали на металобрухт: повідомлено про підозру колишньому посадовцю Міноборони та спільникам
За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито схему незаконної реалізації списаних кораблів Збройні Сили України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Хто причетний до оборудки?
Як зазначається, колишній посадовець Міністерство оборони України, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.
Про які судна йдеться?
За даними Офісу генпрокурора, йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт.
Для цього:
- штучно занизили технічний стан;
- забезпечили занижену оцінку;
- формально провели конкурс під заздалегідь визначену компанію.
Збитки державі - понад 900 тис. грн.
Що загрожує?
Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
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