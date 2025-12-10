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Новини Фото Корупція в Міноборони
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Шість списаних кораблів ВМС продали на металобрухт: повідомлено про підозру колишньому посадовцю Міноборони та спільникам

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито схему незаконної реалізації списаних кораблів Збройні Сили України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Хто причетний до оборудки?

Як зазначається, колишній посадовець Міністерство оборони України, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.

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списані кораблі вмс

Про які судна йдеться?

За даними Офісу генпрокурора, йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт.

Для цього:

  • штучно занизили технічний стан;
  • забезпечили занижену оцінку;
  • формально провели конкурс під заздалегідь визначену компанію.

Збитки державі - понад 900 тис. грн.

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Що загрожує?

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Автор: 

ВМС (1473) корабель (1692) Міноборони (7356) Офіс Генпрокурора (3838)
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Топ коментарі
+15
Збитки державі - понад 900 тис. грн. ..
Що за срамни копійки на фоні розкрадання лярдів долларив зеленою кодлою...Відволікають увагу
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10.12.2025 10:17 Відповісти
+12
Без прізвищ,без дат...про що новина то?
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10.12.2025 10:14 Відповісти
+6
Взялись на мілку шушеру, а тих, що під час війни 1,5 мільярди стирили(доларів), заволокітили і закрили справу, термін сплив…
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10.12.2025 10:18 Відповісти

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