УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11183 відвідувача онлайн
Новини Корупція в Міноборони
627 10

Колишньому керівнику департаменту Міноборони повідомили про підозру через зайву сплату коштів на понад 322 млн грн, - ДБР

ДБР проводить обшук

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з колишніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України за фактом недбалого ставлення до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Слідство встановило, що під час дії воєнного стану, посадовець при укладенні та виконанні двох договорів на постачання води для потреб оборони допустив зайву сплату коштів на користь низки товариств.

У результаті Міністерству оборони було завдано шкоди на понад 322 млн грн.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби).

Також читайте: Заволодіння коштами під час постачання пального для прикордонників – 3 особам повідомлено про підозру. ФОТО

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Автор: 

Міноборони (7698) недбалість (61) ДБР (3758)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
НІКОЛИ НЕ ПОВІРЮ,ЩОБ ВЕЛИКІ ФІНАНСОВИ ПРОПЛАТИ МО ПРОВОДИЛИСЬ БЕЗ ВІДОМА МІНІСТРА, Моя впевненість --на особистих прикладах.
показати весь коментар
06.10.2025 10:22 Відповісти
+3
недбале ставлення до військової служби, як мило..., це якби ти замість фірмової кепки надів шляпу..., теж недбале ставлення..., але 322 лимони з державного карману це трохи інше...
показати весь коментар
06.10.2025 10:16 Відповісти
+3
Це не "недбале ставлення до військової служби", а брутальна корупція в чистому вигляді. Таких тільки вішати. Публічно. І вірьовку за їх кошт купувати!
показати весь коментар
06.10.2025 10:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Недбало передав якомусь челу 322 лями - з ким не буває
показати весь коментар
06.10.2025 10:16 Відповісти
недбале ставлення до військової служби, як мило..., це якби ти замість фірмової кепки надів шляпу..., теж недбале ставлення..., але 322 лимони з державного карману це трохи інше...
показати весь коментар
06.10.2025 10:16 Відповісти
Це не "недбале ставлення до військової служби", а брутальна корупція в чистому вигляді. Таких тільки вішати. Публічно. І вірьовку за їх кошт купувати!
показати весь коментар
06.10.2025 10:16 Відповісти
НІКОЛИ НЕ ПОВІРЮ,ЩОБ ВЕЛИКІ ФІНАНСОВИ ПРОПЛАТИ МО ПРОВОДИЛИСЬ БЕЗ ВІДОМА МІНІСТРА, Моя впевненість --на особистих прикладах.
показати весь коментар
06.10.2025 10:22 Відповісти
Цирк продовжуєтся зникли 322 мільйони і що Умеров не знав, за що він 8 об'єктів нерухомості у США купив ? під час війни за мародерство розстріл ,все це наслідок вседозволеності для корупціонерів, все покривалося президентом і його компанією
показати весь коментар
06.10.2025 10:26 Відповісти
Воду злили ухилєси, шоб таємно переправляти її в Придністров'я та в Крим до братушок. Відпустіть чоловіка.
показати весь коментар
06.10.2025 10:27 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2025 10:29 Відповісти
Де ті ********* фонди, що з людей збирають останню копійку????
показати весь коментар
06.10.2025 10:30 Відповісти
Тепер тут можна розвезти і про доплату лікарям у зоні бойових дій АЖ на 5к у місяць і вчителям АЖ на 4к у прифронтовці. Це ж кошти!
Шо там ті 322 лями на одного зловленого та відпущеного.

Пошвидше б ці бюджетники уже всі пішли торгувати-башляти або виїхали остаточно з країни туди, де їх знання потрібні.
Економія бюджету буде значна, а лікуватися й вчитися приватно.

Скільки можна доїти держбюджет по 5к у місяць, коли можна й так жити у Покровську у розваленій хаті, пити з калюжі й топити травою?
Лікують та вчать тільки на ентузіазмі та емпатії та віддаються всім 24/7 як німецька порноакторка на всі боки.
Це тільки красти можна всім іншим.

Вигнати їх всіх у зону бойових дій і без зарплати!
Вони ж знали, яку професію обирали!
показати весь коментар
06.10.2025 10:36 Відповісти
У деяких судах працює лише 22% від необхідної кількості суддів
https://censor.net/ua/news/3577527/maryna-barsuk-u-deyakyh-sudah-pratsyuye-lyshe-22-vid-neobhidnoyi-kilkosti-suddiv
показати весь коментар
06.10.2025 10:39 Відповісти
 
 