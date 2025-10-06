Колишньому керівнику департаменту Міноборони повідомили про підозру через зайву сплату коштів на понад 322 млн грн, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з колишніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України за фактом недбалого ставлення до військової служби.

Слідство встановило, що під час дії воєнного стану, посадовець при укладенні та виконанні двох договорів на постачання води для потреб оборони допустив зайву сплату коштів на користь низки товариств.

У результаті Міністерству оборони було завдано шкоди на понад 322 млн грн.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування триває.