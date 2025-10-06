Колишньому керівнику департаменту Міноборони повідомили про підозру через зайву сплату коштів на понад 322 млн грн, - ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру одному з колишніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України за фактом недбалого ставлення до військової служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Слідство встановило, що під час дії воєнного стану, посадовець при укладенні та виконанні двох договорів на постачання води для потреб оборони допустив зайву сплату коштів на користь низки товариств.
У результаті Міністерству оборони було завдано шкоди на понад 322 млн грн.
Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Досудове розслідування триває.
Шо там ті 322 лями на одного зловленого та відпущеного.
Пошвидше б ці бюджетники уже всі пішли торгувати-башляти або виїхали остаточно з країни туди, де їх знання потрібні.
Економія бюджету буде значна, а лікуватися й вчитися приватно.
Скільки можна доїти держбюджет по 5к у місяць, коли можна й так жити у Покровську у розваленій хаті, пити з калюжі й топити травою?
Лікують та вчать тільки на ентузіазмі та емпатії та віддаються всім 24/7 як німецька порноакторка на всі боки.
Це тільки красти можна всім іншим.
Вигнати їх всіх у зону бойових дій і без зарплати!
Вони ж знали, яку професію обирали!
