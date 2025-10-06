РУС
Коррупция в Минобороны
651 10

Бывшему руководителю департамента Минобороны сообщили о подозрении из-за излишней уплаты средств на сумму более 322 млн грн, - ГБР

ГБР проводит обыск

Работники ГБР сообщили о подозрении одному из бывших руководителей Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины по факту халатного отношения к военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Следствие установило, что во время действия военного положения, чиновник при заключении и выполнении двух договоров на поставку воды для нужд обороны допустил излишнюю уплату средств в пользу ряда обществ.

В результате Министерству обороны был нанесен ущерб на более 322 млн грн.

Бывшему должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе).

Также читайте: Завладение средствами при поставках горючего для пограничников - 3 лицам сообщено о подозрении. ФОТО

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается.

 

Минобороны (9600) халатность (75) ГБР (3231)
Топ комментарии
+6
НІКОЛИ НЕ ПОВІРЮ,ЩОБ ВЕЛИКІ ФІНАНСОВИ ПРОПЛАТИ МО ПРОВОДИЛИСЬ БЕЗ ВІДОМА МІНІСТРА, Моя впевненість --на особистих прикладах.
06.10.2025 10:22 Ответить
+4
Це не "недбале ставлення до військової служби", а брутальна корупція в чистому вигляді. Таких тільки вішати. Публічно. І вірьовку за їх кошт купувати!
06.10.2025 10:16 Ответить
+3
Недбало передав якомусь челу 322 лями - з ким не буває
06.10.2025 10:16 Ответить
Недбало передав якомусь челу 322 лями - з ким не буває
06.10.2025 10:16 Ответить
недбале ставлення до військової служби, як мило..., це якби ти замість фірмової кепки надів шляпу..., теж недбале ставлення..., але 322 лимони з державного карману це трохи інше...
06.10.2025 10:16 Ответить
Це не "недбале ставлення до військової служби", а брутальна корупція в чистому вигляді. Таких тільки вішати. Публічно. І вірьовку за їх кошт купувати!
06.10.2025 10:16 Ответить
НІКОЛИ НЕ ПОВІРЮ,ЩОБ ВЕЛИКІ ФІНАНСОВИ ПРОПЛАТИ МО ПРОВОДИЛИСЬ БЕЗ ВІДОМА МІНІСТРА, Моя впевненість --на особистих прикладах.
06.10.2025 10:22 Ответить
Цирк продовжуєтся зникли 322 мільйони і що Умеров не знав, за що він 8 об'єктів нерухомості у США купив ? під час війни за мародерство розстріл ,все це наслідок вседозволеності для корупціонерів, все покривалося президентом і його компанією
06.10.2025 10:26 Ответить
Воду злили ухилєси, шоб таємно переправляти її в Придністров'я та в Крим до братушок. Відпустіть чоловіка.
06.10.2025 10:27 Ответить
06.10.2025 10:29 Ответить
Де ті ********* фонди, що з людей збирають останню копійку????
06.10.2025 10:30 Ответить
Тепер тут можна розвезти і про доплату лікарям у зоні бойових дій АЖ на 5к у місяць і вчителям АЖ на 4к у прифронтовці. Це ж кошти!
Шо там ті 322 лями на одного зловленого та відпущеного.

Пошвидше б ці бюджетники уже всі пішли торгувати-башляти або виїхали остаточно з країни туди, де їх знання потрібні.
Економія бюджету буде значна, а лікуватися й вчитися приватно.

Скільки можна доїти держбюджет по 5к у місяць, коли можна й так жити у Покровську у розваленій хаті, пити з калюжі й топити травою?
Лікують та вчать тільки на ентузіазмі та емпатії та віддаються всім 24/7 як німецька порноакторка на всі боки.
Це тільки красти можна всім іншим.

Вигнати їх всіх у зону бойових дій і без зарплати!
Вони ж знали, яку професію обирали!
06.10.2025 10:36 Ответить
У деяких судах працює лише 22% від необхідної кількості суддів
https://censor.net/ua/news/3577527/maryna-barsuk-u-deyakyh-sudah-pratsyuye-lyshe-22-vid-neobhidnoyi-kilkosti-suddiv
06.10.2025 10:39 Ответить
 
 