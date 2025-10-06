Бывшему руководителю департамента Минобороны сообщили о подозрении из-за излишней уплаты средств на сумму более 322 млн грн, - ГБР
Работники ГБР сообщили о подозрении одному из бывших руководителей Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины по факту халатного отношения к военной службе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Следствие установило, что во время действия военного положения, чиновник при заключении и выполнении двух договоров на поставку воды для нужд обороны допустил излишнюю уплату средств в пользу ряда обществ.
В результате Министерству обороны был нанесен ущерб на более 322 млн грн.
Бывшему должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Шо там ті 322 лями на одного зловленого та відпущеного.
Пошвидше б ці бюджетники уже всі пішли торгувати-башляти або виїхали остаточно з країни туди, де їх знання потрібні.
Економія бюджету буде значна, а лікуватися й вчитися приватно.
Скільки можна доїти держбюджет по 5к у місяць, коли можна й так жити у Покровську у розваленій хаті, пити з калюжі й топити травою?
Лікують та вчать тільки на ентузіазмі та емпатії та віддаються всім 24/7 як німецька порноакторка на всі боки.
Це тільки красти можна всім іншим.
Вигнати їх всіх у зону бойових дій і без зарплати!
Вони ж знали, яку професію обирали!
