Бывшему руководителю департамента Минобороны сообщили о подозрении из-за излишней уплаты средств на сумму более 322 млн грн, - ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении одному из бывших руководителей Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины по факту халатного отношения к военной службе.

Следствие установило, что во время действия военного положения, чиновник при заключении и выполнении двух договоров на поставку воды для нужд обороны допустил излишнюю уплату средств в пользу ряда обществ.

В результате Министерству обороны был нанесен ущерб на более 322 млн грн.

Бывшему должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается.