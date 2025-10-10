Міноборони планує передати розробку техумов для речового забезпечення ЗСУ Командуванню сил логістики

Міністерство оборони України готується передати повноваження Центрального управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ (ЦУРСМЗ) до Командування сил логістики (КСЛ). Це управління відповідає за розробку та затвердження технічних специфікацій (ТУ) для речового забезпечення військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

У МОУ пояснюють рішення необхідністю усунути конфлікт інтересів, адже нині управління саме розробляє і саме ж затверджує технічні умови. Також у відомстві наголошують, що військові краще розуміють потреби війська, а отже зможуть швидше формувати специфікації.

Втім, Громадська антикорупційна рада при МОУ попереджає, що така передача повноважень може посилити корупційні ризики, а не усунути їх.

Антикоррада зауважує, що:

передача функцій до Генштабу прибирає цивільний контроль над процесом;

не зменшує ризики монополізації — коли технічні вимоги прописують під окремих постачальників;

може погіршити діалог із ринком і призвести до переплат через формальні невідповідності.

Раніше навколо специфікацій ЦУРСМЗ неодноразово виникали скандали. Зокрема, через закупівлю фляг втридорога, коли товар потрібної моделі був лише в одного постачальника, а також через використання еталонів взуття із логотипами конкретних брендів.

У відповідь на ці проблеми минулого року було створено Колегіальний орган, до якого входили представники МОУ, КСЛ, Державного оператора тилу та Громадської антикорради. Саме він мав запобігати зловживанням під час розробки ТУ.

Нині антикоррада закликає ухвалювати директиву про передачу повноважень лише після внесення до неї чітких положень про контроль і звітність МОУ, а також після консультацій із ключовими стейкхолдерами.