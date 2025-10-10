Минобороны планирует передать разработку техусловий для вещевого обеспечения ВСУ Командованию сил логистики
Министерство обороны Украины готовится передать полномочия Центрального управления развития сопровождения материального обеспечения ВСУ (ЦУРСМО) в Командование сил логистики (КСЛ). Это управление отвечает за разработку и утверждение технических спецификаций (ТС) для вещевого обеспечения военных.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.
В МОУ объясняют решение необходимостью устранить конфликт интересов, ведь сейчас управление именно разрабатывает и само же утверждает технические условия. Также в ведомстве отмечают, что военные лучше понимают потребности войска, а значит смогут быстрее формировать спецификации.
Впрочем, Общественный антикоррупционный совет при МОУ предупреждает, что такая передача полномочий может усилить коррупционные риски, а не устранить их.
Антикоррада отмечает, что:
-
передача функций в Генштаб убирает гражданский контроль над процессом;
-
не уменьшает риски монополизации - когда технические требования прописывают под отдельных поставщиков;
-
может ухудшить диалог с рынком и привести к переплатам из-за формальных несоответствий.
Ранее вокруг спецификаций ЦУРСМЗ неоднократно возникали скандалы. В частности, из-за закупки фляг втридорога, когда товар нужной модели был только у одного поставщика, а также из-за использования эталонов обуви с логотипами конкретных брендов.
В ответ на эти проблемы в прошлом году был создан Коллегиальный орган, в который входили представители МОУ, КСЛ, Государственного оператора тыла и Общественного антикоррупционного совета. Именно он должен был предотвращать злоупотребления при разработке ТУ.
Сейчас антикоррад призывает принимать директиву о передаче полномочий только после внесения в нее четких положений о контроле и отчетности МОУ, а также после консультаций с ключевыми стейкхолдерами.
"Иначе это будет выглядеть не как борьба с коррупцией, а как ее передача наружу - с сохранением рисков для министерства", - говорится в заявлении совета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль