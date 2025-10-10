Минобороны планирует передать разработку техусловий для вещевого обеспечения ВСУ Командованию сил логистики

Министерство обороны Украины готовится передать полномочия Центрального управления развития сопровождения материального обеспечения ВСУ (ЦУРСМО) в Командование сил логистики (КСЛ). Это управление отвечает за разработку и утверждение технических спецификаций (ТС) для вещевого обеспечения военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

В МОУ объясняют решение необходимостью устранить конфликт интересов, ведь сейчас управление именно разрабатывает и само же утверждает технические условия. Также в ведомстве отмечают, что военные лучше понимают потребности войска, а значит смогут быстрее формировать спецификации.

Впрочем, Общественный антикоррупционный совет при МОУ предупреждает, что такая передача полномочий может усилить коррупционные риски, а не устранить их.

Антикоррада отмечает, что:

передача функций в Генштаб убирает гражданский контроль над процессом;

не уменьшает риски монополизации - когда технические требования прописывают под отдельных поставщиков;

может ухудшить диалог с рынком и привести к переплатам из-за формальных несоответствий.

Ранее вокруг спецификаций ЦУРСМЗ неоднократно возникали скандалы. В частности, из-за закупки фляг втридорога, когда товар нужной модели был только у одного поставщика, а также из-за использования эталонов обуви с логотипами конкретных брендов.

В ответ на эти проблемы в прошлом году был создан Коллегиальный орган, в который входили представители МОУ, КСЛ, Государственного оператора тыла и Общественного антикоррупционного совета. Именно он должен был предотвращать злоупотребления при разработке ТУ.

Сейчас антикоррад призывает принимать директиву о передаче полномочий только после внесения в нее четких положений о контроле и отчетности МОУ, а также после консультаций с ключевыми стейкхолдерами.