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Рашисти пошкодили цивільне судно та промислову інфраструктуру на Одещині: є постраждалий
Російські війська вранці масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі.
Внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. На жаль, одна людина постраждала", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок ударів РФ пошкоджено цивільне судно, що перебувало на території порту.
Загорянь не сталося. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
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