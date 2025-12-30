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Новини Обстріли Одещини
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Рашисти пошкодили цивільне судно та промислову інфраструктуру на Одещині: є постраждалий

Росіяни знову масовано атакували Одещину: що відомо про наслідки?

Російські війська вранці масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі.

Внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. На жаль, одна людина постраждала", - йдеться в повідомленні.

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Також внаслідок ударів РФ пошкоджено цивільне судно, що перебувало на території порту.

Загорянь не сталося. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

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обстріл (35110) Одеська область (4197) Одеський район (698)
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