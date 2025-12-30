Рашисти пошкодили цивільне судно та промислову інфраструктуру на Одещині: є постраждалий

Російські війська вранці масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі.



Внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. На жаль, одна людина постраждала", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Прокуратура повідомила про підозру у справі закупівлі електроенергії для комунального підприємства

Також внаслідок ударів РФ пошкоджено цивільне судно, що перебувало на території порту.

Загорянь не сталося. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Читайте: На повне відновлення підстанцій у Одеській області знадобиться до двох років, – ДТЕК