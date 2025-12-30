РУС
Рашисты повредили гражданское судно в Одесской области и промышленную инфраструктуру: есть пострадавший

Россияне снова массированно атаковали Одесскую область: что известно о последствиях?

Российские войска утром массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения промышленной и портовой инфраструктуры в Одесском районе.

В результате попаданий по промышленному предприятию повреждены пустые резервуары для хранения масла. К сожалению, один человек пострадал", - говорится в сообщении.

Также в результате ударов РФ повреждено гражданское судно, находившееся на территории порта.

Возгораний не произошло. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

