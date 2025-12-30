Рашисты повредили гражданское судно в Одесской области и промышленную инфраструктуру: есть пострадавший
Российские войска утром массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения промышленной и портовой инфраструктуры в Одесском районе.
В результате попаданий по промышленному предприятию повреждены пустые резервуары для хранения масла. К сожалению, один человек пострадал", - говорится в сообщении.
Также в результате ударов РФ повреждено гражданское судно, находившееся на территории порта.
Возгораний не произошло. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль