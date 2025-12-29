Прокуратура сообщила о подозрении по делу закупки электроэнергии для коммунального предприятия

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении двум бывшим должностным лицам.

Речь идет о нарушениях при закупке электроэнергии для коммунального предприятия, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сумма нанесенного ущерба превышает 10 миллионов гривен

По данным следствия, статус подозреваемой имеет бывшая руководительница КП "Одесскомэлектротранс". Ей инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Установлено, что коммунальное предприятие на постоянной основе закупает электроэнергию для обеспечения своей деятельности у поставщиков, отобранных по результатам тендерных процедур.

В то же время и.о. директора предприятия не приняла необходимых мер для приведения закупочной цены электроэнергии в соответствие с рыночной стоимостью.

В результате этого в период с февраля по сентябрь 2022 года электроэнергия поставлялась коммунальному предприятию по завышенным ценам.

Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, из-за такой служебной халатности КП "Одесскомэлектротранс" нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов гривен.

К этой схеме также причастна бывшая директор частной компании - поставщика электроэнергии, с которой коммунальное предприятие заключило соответствующий договор. Ей сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.

Читайте: Убийство 2 учеников в Шаргороде: полиция завершила расследование, обвиняемому грозит тюремное заключение. ФОТОрепортаж