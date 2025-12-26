Убийство 2 учеников в Шаргороде: полиция завершила расследование, обвиняемому грозит тюремное заключение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Винницкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства двух несовершеннолетних юношей, которое произошло 10 сентября 2025 года в городе Шаргороде.

В суд направлено обвинительный акт в отношении 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении умышленного убийства двух человек, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обвиняемый находится под стражей

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование проводили следователи следственного управления Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Напомним, утром 10 сентября обвиняемый находился в общественном транспорте вместе с двумя подростками. Между ними возник словесный конфликт, который, по данным следствия, стал поводом для дальнейших действий. После выхода на одной из остановок в городе Шаргороде обвиняемый последовал за подростками и совершил на них нападение с применением холодного оружия.

По данным следствия, преступление было совершено по мотивам прежних неприязненных отношений, используя в качестве повода конфликт, возникший во время поездки в автобусе. В результате полученных телесных повреждений оба парня погибли на месте происшествия.

После совершения преступления обвиняемый покинул место происшествия, однако в результате оперативных мероприятий был задержан правоохранителями в течение нескольких часов.











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