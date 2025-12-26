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Новости Фото Убийство школьников в Шаргороде Виннитчина
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Убийство 2 учеников в Шаргороде: полиция завершила расследование, обвиняемому грозит тюремное заключение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Винницкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства двух несовершеннолетних юношей, которое произошло 10 сентября 2025 года в городе Шаргороде.

В суд направлено обвинительный акт в отношении 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении умышленного убийства двух человек, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обвиняемый находится под стражей

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование проводили следователи следственного управления Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Напомним, утром 10 сентября обвиняемый находился в общественном транспорте вместе с двумя подростками. Между ними возник словесный конфликт, который, по данным следствия, стал поводом для дальнейших действий. После выхода на одной из остановок в городе Шаргороде обвиняемый последовал за подростками и совершил на них нападение с применением холодного оружия.

По данным следствия, преступление было совершено по мотивам прежних неприязненных отношений, используя в качестве повода конфликт, возникший во время поездки в автобусе. В результате полученных телесных повреждений оба парня погибли на месте происшествия.

После совершения преступления обвиняемый покинул место происшествия, однако в результате оперативных мероприятий был задержан правоохранителями в течение нескольких часов.

убийство
убийство
убийство
убийство
убийство

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Автор: 

Винницкая область (1184) Нацполиция (17060) убийство (6552) Офис Генпрокурора (3207) Жмеринский район (9) Шаргород (5)
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Топ комментарии
+11
Хіба це не той учитель що вбив двох малих бандюків які тероризували все село і згвалтували його молодшого брата? Оце дітки
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26.12.2025 17:35 Ответить
+6
По ходу пара тупих школярів вирішила просто позбавити честі учителя,
методом школярського- блаблаблабла.
Учитель був молодий і гарячий, та вирішив справу по чоловічому.
Чомусь школярі не зрозуміли, за відсутністтю причнно насліслідкових і тд і тп.
І здохнулили від перебільшення заліза в організмі.
Отримали по заслузі-нахіба народжувти тупих дітей?
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26.12.2025 17:48 Ответить
+6
Наталья, якщо правда що Ви написали то вчитель всерівно не правий..... треба було протримати емоції й зробити так щоб не знайшли хто..... а в цілому за брата помститись то святе.
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26.12.2025 20:58 Ответить

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