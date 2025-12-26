Вбивство 2 учнів у Шаргороді: поліція завершила розслідування, обвинуваченому загрожує ув’язнення. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Вінницької обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства двох неповнолітніх хлопців, яке сталося 10 вересня 2025 року в місті Шаргороді.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 23-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у вчиненні умисного вбивства двох осіб, інформує Цензор.НЕТ.

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Обвинувачений перебуває під вартою

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Нагадаємо, вранці 10 вересня обвинувачений перебував у громадському транспорті разом із двома підлітками. Між ними виник словесний конфлікт, який, за даними слідства, став приводом для подальших дій. Після виходу на одній із зупинок у місті Шаргороді обвинувачений прослідував за підлітками та вчинив на них напад із застосуванням холодної зброї.

За даними слідства, злочин було вчинено з мотивів попередніх неприязних стосунків, використавши як привід конфлікт, що виник під час поїздки в автобусі. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень обидва хлопці загинули на місці події.

Після вчинення злочину обвинувачений залишив місце події, однак у результаті оперативних заходів був затриманий правоохоронцями протягом кількох годин.











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