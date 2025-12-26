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Новини Фото Вбивство школярів у Шаргороді
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Вбивство 2 учнів у Шаргороді: поліція завершила розслідування, обвинуваченому загрожує ув’язнення. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Вінницької обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства двох неповнолітніх хлопців, яке сталося 10 вересня 2025 року в місті Шаргороді.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 23-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у вчиненні умисного вбивства двох осіб, інформує Цензор.НЕТ.

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Обвинувачений перебуває під вартою

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Нагадаємо, вранці 10 вересня обвинувачений перебував у громадському транспорті разом із двома підлітками. Між ними виник словесний конфлікт, який, за даними слідства, став приводом для подальших дій. Після виходу на одній із зупинок у місті Шаргороді обвинувачений прослідував за підлітками та вчинив на них напад із застосуванням холодної зброї.

За даними слідства, злочин було вчинено з мотивів попередніх неприязних стосунків, використавши як привід конфлікт, що виник під час поїздки в автобусі. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень обидва хлопці загинули на місці події.

Після вчинення злочину обвинувачений залишив місце події, однак у результаті оперативних заходів був затриманий правоохоронцями протягом кількох годин.

вбивство
вбивство
вбивство
вбивство
вбивство

Також читайте: Двох старшокласників зарізали у Шаргороді, підозрюваного затримано, - поліція. ФОТО

Автор: 

Вінницька область (1178) Нацполіція (15840) вбивство (3310) Офіс Генпрокурора (3986) Жмеринський район (9) Шаргород (5)
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Топ коментарі
+11
Хіба це не той учитель що вбив двох малих бандюків які тероризували все село і згвалтували його молодшого брата? Оце дітки
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26.12.2025 17:35 Відповісти
+6
По ходу пара тупих школярів вирішила просто позбавити честі учителя,
методом школярського- блаблаблабла.
Учитель був молодий і гарячий, та вирішив справу по чоловічому.
Чомусь школярі не зрозуміли, за відсутністтю причнно насліслідкових і тд і тп.
І здохнулили від перебільшення заліза в організмі.
Отримали по заслузі-нахіба народжувти тупих дітей?
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26.12.2025 17:48 Відповісти
+6
Наталья, якщо правда що Ви написали то вчитель всерівно не правий..... треба було протримати емоції й зробити так щоб не знайшли хто..... а в цілому за брата помститись то святе.
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26.12.2025 20:58 Відповісти

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