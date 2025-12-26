Вбивство 2 учнів у Шаргороді: поліція завершила розслідування, обвинуваченому загрожує ув’язнення. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Вінницької обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства двох неповнолітніх хлопців, яке сталося 10 вересня 2025 року в місті Шаргороді.
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 23-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у вчиненні умисного вбивства двох осіб, інформує Цензор.НЕТ.
Обвинувачений перебуває під вартою
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
Нагадаємо, вранці 10 вересня обвинувачений перебував у громадському транспорті разом із двома підлітками. Між ними виник словесний конфлікт, який, за даними слідства, став приводом для подальших дій. Після виходу на одній із зупинок у місті Шаргороді обвинувачений прослідував за підлітками та вчинив на них напад із застосуванням холодної зброї.
За даними слідства, злочин було вчинено з мотивів попередніх неприязних стосунків, використавши як привід конфлікт, що виник під час поїздки в автобусі. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень обидва хлопці загинули на місці події.
Після вчинення злочину обвинувачений залишив місце події, однак у результаті оперативних заходів був затриманий правоохоронцями протягом кількох годин.
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методом школярського- блаблаблабла.
Учитель був молодий і гарячий, та вирішив справу по чоловічому.
Чомусь школярі не зрозуміли, за відсутністтю причнно насліслідкових і тд і тп.
І здохнулили від перебільшення заліза в організмі.
Отримали по заслузі-нахіба народжувти тупих дітей?