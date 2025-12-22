РФ не відмовилася від планів відрізати Україну від моря, - Плетенчук

Росія й надалі не полишає намірів позбавити Україну виходу до моря, однак Військово-морські сили України докладають максимум зусиль, щоб робота "морського коридору" тривала.

Про це в телеефірі повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Наміри РФ

Їхні (Росії. - Ред.) мрії, які безпосередньо корелюються з їхніми планами, вони ж нікуди не поділяться. І вустами російського диктатора вони їх озвучують - про бажання відрізати Україну від моря. Для України море - це 90% експортно-імпортних операцій. Для нас це надзвичайно важливо. Ну і тому ми, відповідно, у Військово-морських силах робимо все, щоб наш коридор працював і надалі", - зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що основна проблема зараз - це удари ворога балістикою з території тимчасово окупованого Криму та заходи з моря "Шахедів", які щодня намагаються збивати.

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Удари по російських літаках

Коментуючи питання щодо ураження Україною в Криму російських систем ППО та літаків, Плетенчук наголосив, що це цілком логічний процес, адже найбільше ворог зараз дошкуляє з повітря.

"Спочатку ми з вами спостерігали ураження оглядових засобів, тобто радіолокаційних, після цього, відповідно по класиці ми побачили вже ураження об'єктів, до яких треба було дістатися - це літаки в першу чергу, тому що, повторюся, у нас головна проблема - це повітряний простір", - пояснив Плетенчук.

Речник зауважив, що у ворога наразі не великий вибір для маневру, і щоб застосовувати десантні кораблі, він повинен мати успіх на суходолі.

"Для того, щоб застосовувати якісь десантні засоби, ті ж самі великі десантні кораблі, вони мають мати успіх на суходолі. Тому що такі операції не відбуваються як самостійний вид операцій в більшості випадків", - пояснив Плетенчук.

Він нагадав, що напередодні були спроби атак ворога на лівому березі Дніпра, однак вони успіху не мали. "Принаймні три серйозні водні перешкоди на шляху до Одеси, звісно, вносять свої корективи навіть в їхні плани. Тому тут у них ситуація тупикова, і саме через це, не маючи успіху з суходолом, не маючи можливості в морі діяти відкрито, вони завдають ударів саме з повітря", - наголосив речник.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек. Один був готовий до бойового вильоту.

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