РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9783 посетителя онлайн
Новости Работа черноморского коридора
939 4

РФ не отказалась от планов отрезать Украину от моря, - Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Россия по-прежнему не отказывается от намерений лишить Украину выхода к морю, однако Военно-морские силы Украины прилагают максимум усилий, чтобы работа "морского коридора" продолжалась.

Об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Намерения РФ

"Их (России. - Ред.) мечты, которые напрямую коррелируют с их планами, они же никуда не денутся. И устами российского диктатора они их озвучивают - о желании отрезать Украину от моря. Для Украины море - это 90% экспортно-импортных операций. Для нас это чрезвычайно важно. Ну и поэтому мы, соответственно, в Военно-морских силах делаем все, чтобы наш коридор работал и в дальнейшем", - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что основная проблема сейчас - это удары врага баллистикой с территории временно оккупированного Крыма и меры с моря "Шахедов", которые ежедневно пытаются сбивать.

Читайте также: Эрдоган предостерег РФ и Украину от атак в Черном море после инцидента со сбитым БПЛА

Удары по российским самолетам

Комментируя вопрос об поражении Украиной в Крыму российских систем ПВО и самолетов, Плетенчук подчеркнул, что это вполне логичный процесс, ведь больше всего враг сейчас досаждает с воздуха.

"Сначала мы с вами наблюдали поражение средств наблюдения, то есть радиолокационных, после этого, соответственно по классике, мы увидели уже поражение объектов, до которых нужно было добраться - это самолеты в первую очередь, потому что, повторюсь, у нас главная проблема - это воздушное пространство", - пояснил Плетенчук.

Спикер отметил, что у врага сейчас не большой выбор для маневра, и чтобы применять десантные корабли, он должен иметь успех на суше.

"Для того, чтобы применять какие-то десантные средства, те же большие десантные корабли, они должны иметь успех на суше. Потому что такие операции не происходят как самостоятельный вид операций в большинстве случаев", - пояснил Плетенчук.

Он напомнил, что накануне были попытки атак врага на левом берегу Днепра, однако они успеха не имели. "По крайней мере три серьезных водных препятствия на пути к Одессе, конечно, вносят свои коррективы даже в их планы. Поэтому здесь у них ситуация тупиковая, и именно из-за этого, не имея успеха на суше, не имея возможности в море действовать открыто, они наносят удары именно с воздуха", - подчеркнул спикер.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек. Один был готов к боевому вылету.

Смотрите также: "Призраки" ГУР уничтожили две российские РЛС в Крыму, входящие в состав ЗРК С-400. ВИДЕО

Автор: 

ВМС (1537) Крым (26553) Черное море (1518) Плетенчук Дмитрий (195)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для цього кацапам треба новий великий сухопутний наступ через Дніпро, бо з флотом у них якісь "незрозумілі" 🤣 трабли трапились і великий десант в Одесу став проблематичним 🤔
показать весь комментарий
22.12.2025 12:55 Ответить
Кючук-Кайнарджійським договором була проголошена повна незалежність Криму, Кубані та ін.
Ну де воно?
Кацап не бреше тільки в одному стані - коли мертвий.
показать весь комментарий
22.12.2025 13:02 Ответить
Не відмовилися це м'яко сказано. Для рашистів це зараз головна ціль. Єдине що рашистам заважає висадитись в Одеській області це відсутність перемир'я. Бо рашисти гарно вміють наступати тільки за спинами жінок з дітьми і ОБСЕ і при цьому верещати що це Україна провокує і порушує
показать весь комментарий
22.12.2025 13:20 Ответить
Мене інше турбує, чому ми відмовились зробити в моцкві блекаут? Саме зараз у нас є легітимна можливість показати рашистам що таке війна, біда, темрява і холод. Поки вся розійська ыліта яка живе в моцкві не відчуває війни і живе в комфорті, рашистів ця війна цілком влаштовує. То ж ті хто зараз забороняє бити по моцкві це зрадники України які не хочуть перемоги України
показать весь комментарий
22.12.2025 13:25 Ответить
 
 