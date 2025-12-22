РФ не отказалась от планов отрезать Украину от моря, - Плетенчук

Россия по-прежнему не отказывается от намерений лишить Украину выхода к морю, однако Военно-морские силы Украины прилагают максимум усилий, чтобы работа "морского коридора" продолжалась.

Об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Намерения РФ

"Их (России. - Ред.) мечты, которые напрямую коррелируют с их планами, они же никуда не денутся. И устами российского диктатора они их озвучивают - о желании отрезать Украину от моря. Для Украины море - это 90% экспортно-импортных операций. Для нас это чрезвычайно важно. Ну и поэтому мы, соответственно, в Военно-морских силах делаем все, чтобы наш коридор работал и в дальнейшем", - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что основная проблема сейчас - это удары врага баллистикой с территории временно оккупированного Крыма и меры с моря "Шахедов", которые ежедневно пытаются сбивать.

Удары по российским самолетам

Комментируя вопрос об поражении Украиной в Крыму российских систем ПВО и самолетов, Плетенчук подчеркнул, что это вполне логичный процесс, ведь больше всего враг сейчас досаждает с воздуха.

"Сначала мы с вами наблюдали поражение средств наблюдения, то есть радиолокационных, после этого, соответственно по классике, мы увидели уже поражение объектов, до которых нужно было добраться - это самолеты в первую очередь, потому что, повторюсь, у нас главная проблема - это воздушное пространство", - пояснил Плетенчук.

Спикер отметил, что у врага сейчас не большой выбор для маневра, и чтобы применять десантные корабли, он должен иметь успех на суше.

"Для того, чтобы применять какие-то десантные средства, те же большие десантные корабли, они должны иметь успех на суше. Потому что такие операции не происходят как самостоятельный вид операций в большинстве случаев", - пояснил Плетенчук.

Он напомнил, что накануне были попытки атак врага на левом берегу Днепра, однако они успеха не имели. "По крайней мере три серьезных водных препятствия на пути к Одессе, конечно, вносят свои коррективы даже в их планы. Поэтому здесь у них ситуация тупиковая, и именно из-за этого, не имея успеха на суше, не имея возможности в море действовать открыто, они наносят удары именно с воздуха", - подчеркнул спикер.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек. Один был готов к боевому вылету.

