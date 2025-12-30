РУС
Новости Атака РФ на порт в Одессе
1 295 2

Рашисты атаковали два гражданских судна в Одесской области: одно заходило в порт для погрузки пшеницы. ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали два гражданских судна в Одесской области.

Об этом сообщили ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, беспилотниками был нанесен удар по судну "Emmakris III" и "Captain Karam", которое заходило в порт для погрузки пшеницы.

В ВМС отметили, что порты и гражданское судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры, а атаки на них создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность.

Что предшествовало?

РФ атаковала два гражданских судна в Одесской области: что известно?
ВМС (1538) Одесская область (4093) порт (763)
Дональде, тебе це ніяк не обурює?
30.12.2025 17:49 Ответить
Путін розповів мені про це рано-вранці. Він сказав, що напав на цивільні кораблі. Це дуже добре. Це дуже не погано. Не забувайте, я зупинив "Томагавки". Одна справа - знищувати Україну, інша - атакувати резиденцію путіна. Зараз час лише щоб бомбити Україну, лише так можна. Я зовсім не розлючений через це. Ну, ми з'ясуємо. Але ж атаки могло й не бути. Це теж можливо. Але Путін сказав мені це сьогодні вранці"
30.12.2025 17:54 Ответить
 
 