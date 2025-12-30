Рашисты атаковали два гражданских судна в Одесской области: одно заходило в порт для погрузки пшеницы. ФОТОрепортаж
Российские захватчики атаковали два гражданских судна в Одесской области.
Об этом сообщили ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, беспилотниками был нанесен удар по судну "Emmakris III" и "Captain Karam", которое заходило в порт для погрузки пшеницы.
В ВМС отметили, что порты и гражданское судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры, а атаки на них создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность.
Что предшествовало?
- Ранее в Одесской ОГА сообщили об атаке РФ на гражданское судно и промышленную инфраструктуру
