Рашисты атаковали два гражданских судна в Одесской области: одно заходило в порт для погрузки пшеницы. ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали два гражданских судна в Одесской области.

Об этом сообщили ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, беспилотниками был нанесен удар по судну "Emmakris III" и "Captain Karam", которое заходило в порт для погрузки пшеницы.

В ВМС отметили, что порты и гражданское судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры, а атаки на них создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность.

Что предшествовало?

Ранее в Одесской ОГА сообщили об атаке РФ на гражданское судно и промышленную инфраструктуру

