2 368 13

Шесть списанных кораблей ВМС продали на металлолом: сообщено о подозрении бывшему должностному лицу Минобороны и сообщникам

Под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны раскрыта схема незаконной реализации списанных кораблей Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Кто причастен к сделке?

Как отмечается, бывший чиновник Министерства обороны Украины, имея доступ к документам о списании имущества, вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать суда.

списанные корабли ВМС

О каких судах идет речь?

По данным Офиса генпрокурора, речь идет о шести кораблях ВМС, которые вместо утилизации продали как металлолом.

Для этого:

  • искусственно занизили техническое состояние;
  • обеспечили заниженную оценку;
  • формально провели конкурс под заранее определенную компанию.

Убытки государству - более 900 тыс. грн.

Что грозит?

Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Автор: 

Топ комментарии
+13
Збитки державі - понад 900 тис. грн. ..
Що за срамни копійки на фоні розкрадання лярдів долларив зеленою кодлою...Відволікають увагу
показать весь комментарий
10.12.2025 10:17 Ответить
+7
Без прізвищ,без дат...про що новина то?
показать весь комментарий
10.12.2025 10:14 Ответить
+5
Взялись на мілку шушеру, а тих, що під час війни 1,5 мільярди стирили(доларів), заволокітили і закрили справу, термін сплив…
показать весь комментарий
10.12.2025 10:18 Ответить
смелянскому и подобным на один месяц поголодать (если официально). и то еще столько же может потратить.
показать весь комментарий
10.12.2025 10:58 Ответить
Гроші повернули в казну Держави? Хоть одного ворюгу посадили в тюрьму?
показать весь комментарий
10.12.2025 10:20 Ответить
Не на часі.
показать весь комментарий
10.12.2025 10:21 Ответить
Вже страшно і новини заходити.
Розумієш що жодного дня без зашквару зеКагала не буває.
Тут хоч суми смішні.
Не міндічний об'єм
показать весь комментарий
10.12.2025 10:23 Ответить
На шести суднах 900 тисяч? Вечір у ресторані посидіти...
показать весь комментарий
10.12.2025 10:23 Ответить
А могли використати біля берегів, хоча б для спостереження/попередження хвиль ракет і шахедів.
показать весь комментарий
10.12.2025 10:37 Ответить
Як мішень для них
показать весь комментарий
10.12.2025 10:45 Ответить
У нас взагалі нестача будь якої техніки.

хоча б як брандер-комікадзе проти десантних паромів чи як фальшива ціль, яка імітує роботу радарів 👁
показать весь комментарий
10.12.2025 10:49 Ответить
а глава укрпочты тоже продал (полусписанное? г..?) на аукционе вместо утилизации - и очень этим гордился. и может даже премию себе выписал. а тут - оказывается криминал. вероятно, двойным гражданам по двойным стандартам, двойным зарплатам и двойным законам судится. остальным - концлагерь (пока цифровой).
показать весь комментарий
10.12.2025 10:55 Ответить
То міндічь йому поробив))
показать весь комментарий
10.12.2025 10:58 Ответить
 
 