Шесть списанных кораблей ВМС продали на металлолом: сообщено о подозрении бывшему должностному лицу Минобороны и сообщникам

Под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны раскрыта схема незаконной реализации списанных кораблей Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Кто причастен к сделке?

Как отмечается, бывший чиновник Министерства обороны Украины, имея доступ к документам о списании имущества, вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать суда.

О каких судах идет речь?

По данным Офиса генпрокурора, речь идет о шести кораблях ВМС, которые вместо утилизации продали как металлолом.

Для этого:

искусственно занизили техническое состояние;

обеспечили заниженную оценку;

формально провели конкурс под заранее определенную компанию.

Убытки государству - более 900 тыс. грн.

Что грозит?

Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.