2 368 13
Шесть списанных кораблей ВМС продали на металлолом: сообщено о подозрении бывшему должностному лицу Минобороны и сообщникам
Под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны раскрыта схема незаконной реализации списанных кораблей Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Кто причастен к сделке?
Как отмечается, бывший чиновник Министерства обороны Украины, имея доступ к документам о списании имущества, вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать суда.
О каких судах идет речь?
По данным Офиса генпрокурора, речь идет о шести кораблях ВМС, которые вместо утилизации продали как металлолом.
Для этого:
- искусственно занизили техническое состояние;
- обеспечили заниженную оценку;
- формально провели конкурс под заранее определенную компанию.
Убытки государству - более 900 тыс. грн.
Что грозит?
Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Топ комментарии
+13 Roman Stambul
показать весь комментарий10.12.2025 10:17 Ответить Ссылка
+7 Bogdan #603107
показать весь комментарий10.12.2025 10:14 Ответить Ссылка
+5 vlad podolsky
показать весь комментарий10.12.2025 10:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що за срамни копійки на фоні розкрадання лярдів долларив зеленою кодлою...Відволікають увагу
Розумієш що жодного дня без зашквару зеКагала не буває.
Тут хоч суми смішні.
Не міндічний об'єм
хоча б як брандер-комікадзе проти десантних паромів чи як фальшива ціль, яка імітує роботу радарів 👁