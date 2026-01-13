Количество попыток незаконного пересечения границы Украины уменьшилось на 20% в декабре, - ГПСУ

В декабре 2025 года попытки незаконного пересечения государственной границы Украины снизились примерно на 20% по сравнению с ноябрем.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сравнивая, к примеру, декабрь с ноябрем, то это уменьшение где-то на 20%. Погодные условия влияют на то, как люди пытаются незаконным способом пересечь границу, планируют ли они это для себя. И в целом уменьшение мы начали фиксировать еще с сентября", - отметил Демченко.

Он добавил, что в январе тенденции к увеличению таких попыток не наблюдается.

"Фактически единичные случаи, когда мы обнаруживаем у людей поддельные документы или которые пытаются сфальсифицировать условия своего выезда. Большинство попыток все же происходит за пределами пунктов пропуска", - подчеркнул спикер ГПСУ.