Кількість спроб незаконного перетину кордону України зменшилася на 20% у грудні, - ДПСУ

У грудні 2025 року спроби незаконного перетину державного кордону України знизилися приблизно на 20% порівняно з листопадом.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Порівнюючи, до прикладу, грудень з листопадом, то це зменшення десь на 20%. Погодні умови впливають на те, як люди намагаються в незаконний спосіб перетнути кордон, чи планують для себе. І загалом зменшення ми почали фіксувати ще з вересня", - зазначив Демченко.

Він додав, що в січні тенденції до збільшення таких спроб не спостерігають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано адвоката, який за 9 000 доларів обіцяв організувати уникнення мобілізації. ФОТОрепортаж

"Фактично одиничні випадки, коли ми виявляємо у людей підробні документи або які намагаються сфальшувати умови свого виїзду. Більшість спроб все ж таки відбувається за межами пунктів пропуску", - підкреслив речник ДПСУ.