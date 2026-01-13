Кількість спроб незаконного перетину кордону України зменшилася на 20% у грудні, - ДПСУ

У грудні 2025 року спроби незаконного перетину державного кордону України знизилися приблизно на 20% порівняно з листопадом.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Порівнюючи, до прикладу, грудень з листопадом, то це зменшення десь на 20%. Погодні умови впливають на те, як люди намагаються в незаконний спосіб перетнути кордон, чи планують для себе. І загалом зменшення ми почали фіксувати ще з вересня", - зазначив Демченко.

Він додав, що в січні тенденції до збільшення таких спроб не спостерігають.

"Фактично одиничні випадки, коли ми виявляємо у людей підробні документи або які намагаються сфальшувати умови свого виїзду. Більшість спроб все ж таки відбувається за межами пунктів пропуску", - підкреслив речник ДПСУ.

Ніхто не має втекти з зеленої країни мрій!
13.01.2026 14:45 Відповісти
кто уже рванул, кто в бусе, кто в армии, у кого бронь....
13.01.2026 14:47 Відповісти
Бо усі, хто міг, вже втекли
13.01.2026 17:31 Відповісти
Так сніг же! Всіх лижників не зафіксуєш,сліди швидко замітає. Що?Правда? Кажете,звільнення Дейнеки допомогло? Чи вже втікати нікому? А міндічів та комарницьких ще й силовики до кордону ескортують,і папірець на проїзд оформлять.
13.01.2026 18:50 Відповісти
 
 