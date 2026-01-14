РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11757 посетителей онлайн
Новости Переправка через границу уклонистов Незаконное пересечение границы
3 371 31

Уклонистов, которые бегут через границу в Беларусь, допрашивают о движении техники ВСУ и "прилетах", - СМИ. ВИДЕО

Украинские мужчины призывного возраста, которые нелегально пересекают границу с Беларусью, рассказали, что там их допрашивают неизвестные в гражданской одежде. Больше всего их интересует передвижение военной техники и места "прилетов".

Об этом говорится в материале "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рассказы беглецов

Участники чатов в Telegram, которым удалось сбежать, "делятся опытом". В частности, они рассказывают о допросах и предполагают, что беседы проводят спецслужбы.

"Там в комнату заходишь, за маленькую решетку садишься. Тебя закрывают. И ты общаешься... Ну, это понятно, что это либо КГБисты, либо ФСБовцы", - рассказал один из мужчин.

Читайте: США на примере Лукашенко хотят показать Путину, что его ждет в случае мирного соглашения, - WSJ

Основными вопросами, которые интересуют белорусских правоохранителей, являются местонахождение и перемещение украинских военных.

"Там просят сдавать позиции. Спрашивают, где именно перемещается техника", - говорит другой участник чата.

"Забрали телефоны, забрали паспорта, все забрали. Забавные, конечно, проверки у них. Он на меня смотрит и говорит мне: "Первая танковая бригада!". И смотрит на мою реакцию. А я сижу, как дуб-дерево, смотрю на него", - добавляет еще один мужчина.

Уклоняться от ответа на вопросы белорусских правоохранителей почти невозможно: "Ты же понимаешь, что там закон не действует. Ну там ты не будешь, типа: "вы не имеете права". Ну он хочет, он берет твой телефон, типа. Ну что ты ему скажешь? Что я запрещаю?".

Читайте также: РФ благодаря Беларуси обходит рубежи украинской ПВО, - Зеленский

Что говорят в ГПСУ?

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко считает, что рост популярности маршрута через Беларусь связан с деятельностью организованных преступных групп.

"Беглецы самостоятельны в том, чтобы принять для себя решение, что они хотят незаконно покинуть пределы Украины, но они не самостоятельны в прокладке маршрута.

То есть большинство из тех, кого мы задерживаем, как правило, обращается к преступным группам. Назовем их организаторами, которые содействуют в незаконном пересечении границы", - пояснил он.

По данным ГПСУ, в 2025 году большинство украинских военнообязанных мужчин, которые пытались бежать через Беларусь, задерживали на приграничных территориях Ривненской и Житомирской областей, реже - в Волынской, Киевской и Черниговской областях.

Смотрите также: "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси, - Минобороны РФ. ВИДЕО

Уклонисты выгодны для Лукашенко

Представитель белорусской организации BelPol Владимир Жигар говорит, что поток уклонистов выгоден для режима Лукашенко:

"Этих людей берут под контроль, после чего их действительно отвозят, условно говоря, к границе с Европейским Союзом. Потому что их основная цель, по сути, уже выполнена - это сбор информации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия поможет Беларуси оснастить комплекс "Полонез" ядерной боевой частью

Автор: 

Беларусь (8146) граница (5473) уклонисты (1200)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
ті ссикливі виродкки рідну маму здадуть! щурі смердючі!
показать весь комментарий
14.01.2026 10:28 Ответить
+3
У-хи-ля-н-ти🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.01.2026 10:26 Ответить
+3
ну зараз демченко скаже що треба ще виділити 100500 млрд і ще десь 100000 нових погранців на нову ділянку
показать весь комментарий
14.01.2026 10:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У-хи-ля-н-ти🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.01.2026 10:26 Ответить
ті ссикливі виродкки рідну маму здадуть! щурі смердючі!
показать весь комментарий
14.01.2026 10:28 Ответить
Не здивуюсь, якщо із цих хоробрих зколотять «Украинский дабравольческий батальйон» і пошлють на фронт проти України з заградатрядом кадирівців позаду
показать весь комментарий
14.01.2026 11:14 Ответить
Срака, на Варшаву, в рот, сцикуни, срака, іржава мосінка, кадирівці, срака.
показать весь комментарий
14.01.2026 10:28 Ответить
Делірій?
показать весь комментарий
14.01.2026 10:37 Ответить
Антимонія.
показать весь комментарий
14.01.2026 10:50 Ответить
Швабра, пляшка, буряти, памперси, російський воєнком, ухилянти, Берлін, м'ясний штурм, Буча.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:34 Ответить
Ну за Бучу попрошу.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:38 Ответить
"Там просять здавати позиції. Запитують, де саме техніка переміщується", - каже інший учасник чату - добрєйшєй душі чєловєкі- а могли б статтю про терроризм повісити і в пресс-хату ... ті втікачі ідіоти безмозглі
показать весь комментарий
14.01.2026 10:31 Ответить
Схоже, на кордоні з *********** українські прикордонники відсутні, натомість у Хмельницькому їх як гнид недушених, косяками ходять. Тільки поза чергою у АТБ у обідній та вечірній час пруться. І сракіті тітки, і "вагітні" прапорили (ой, вибачте, "мастєр-сержанти"), чи як там, по-новому їх кличуть. Хоча прапорюги і прапорили нікуди не поділися.
показать весь комментарий
14.01.2026 10:32 Ответить
Щодо Хмельницького - нічого дивного.....
показать весь комментарий
14.01.2026 11:33 Ответить
ну хто в той бульбостан тікає то взагалі й@бнуті бобри . Це як треба сцяти власних , щоб на кгб розраховувати ? А потім з таких зберують якусь роту , дадуть ружо і в бік України відправлять ...
показать весь комментарий
14.01.2026 10:35 Ответить
Для них "власні" такі ж як і чужі.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:40 Ответить
ну зараз демченко скаже що треба ще виділити 100500 млрд і ще десь 100000 нових погранців на нову ділянку
показать весь комментарий
14.01.2026 10:38 Ответить
Що в них у макітрі, що тікають до беларуского округа расеі? 🤔
показать весь комментарий
14.01.2026 10:38 Ответить
Ну, впевнений що з точки зору ухилянта, тим більше такого, що тікає в Білоросію, нічого страшного в тім щоб зібрати координати ЗСУ і передати їх службам безпеки своєї нової Батьківщини немає. Ще й вислужуватимуться.
показать весь комментарий
14.01.2026 10:49 Ответить
Я тебе знаю. Проросійський троль з купою ніків, підпис- багато регочучих смайликів.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:00 Ответить
Згодом вони взагалі почуватимуться, чи не героями. Ще б пак, завдяки їм дізналися таку важливу інформацію, про бульбашні спецоргани..)
показать весь комментарий
14.01.2026 11:09 Ответить
Можете хоч угоріти в своєму патріотизмі та захлинутися слиною строчачи коменти. Але: якшо людина тікає в диктатуру, знаючи, шо вона підпадатиме під допити та тортури у КГБ, то це нічого хорошого про Україну не говорить, як би зараз не билися в конвульсіях, виписуючи шось на кштатлт «убивця, злодій, ухилянт»
показать весь комментарий
14.01.2026 11:11 Ответить
Якби хлопці, які всі ці роки на фронті, ось так відмазувалися, як ви кажете... Що вже було б з країною та нами усіма? Просто у одних вистачає мужності захищати країну, родини, дітей, а у інших вистачає мужності тільки на те, щоб сховатись, або втекти під чужий прапорець і звідти уболівати за Україну.....
показать весь комментарий
14.01.2026 11:34 Ответить
Там тепло і світло є. І ніхто не залиє газом та не запакує у буса ногами по печінці. Люди тікають з Сомалії. Буде лише гірше.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:14 Ответить
так запакують по іншому...і дуже швидко і непомітно навіть слидів не залишится....свабодалюбивий ти наш...
показать весь комментарий
14.01.2026 11:32 Ответить
Ти ж розумієш, що там закон не діє. Ну там ти не будеш, типу: "ви не маєте права".
А шо такое даже кагдабусіфіціруют??
показать весь комментарий
14.01.2026 11:31 Ответить
Як же вони тікають,якщо кордон замінований і жорстко охороняється
показать весь комментарий
14.01.2026 11:40 Ответить
Які це такі бл*дь "невідомі організовані злочинні групи" їх переправляють? Північний кордон скрізь мінований-перемінований, там купа наших військ, все патрулюється, в тому числі дронами. Всі ці схеми переправки людей працюють під кришуванням нашого військового командування.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:42 Ответить
 
 