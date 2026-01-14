Уклонистов, которые бегут через границу в Беларусь, допрашивают о движении техники ВСУ и "прилетах", - СМИ. ВИДЕО
Украинские мужчины призывного возраста, которые нелегально пересекают границу с Беларусью, рассказали, что там их допрашивают неизвестные в гражданской одежде. Больше всего их интересует передвижение военной техники и места "прилетов".
Об этом говорится в материале "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
Рассказы беглецов
Участники чатов в Telegram, которым удалось сбежать, "делятся опытом". В частности, они рассказывают о допросах и предполагают, что беседы проводят спецслужбы.
"Там в комнату заходишь, за маленькую решетку садишься. Тебя закрывают. И ты общаешься... Ну, это понятно, что это либо КГБисты, либо ФСБовцы", - рассказал один из мужчин.
Основными вопросами, которые интересуют белорусских правоохранителей, являются местонахождение и перемещение украинских военных.
"Там просят сдавать позиции. Спрашивают, где именно перемещается техника", - говорит другой участник чата.
"Забрали телефоны, забрали паспорта, все забрали. Забавные, конечно, проверки у них. Он на меня смотрит и говорит мне: "Первая танковая бригада!". И смотрит на мою реакцию. А я сижу, как дуб-дерево, смотрю на него", - добавляет еще один мужчина.
Уклоняться от ответа на вопросы белорусских правоохранителей почти невозможно: "Ты же понимаешь, что там закон не действует. Ну там ты не будешь, типа: "вы не имеете права". Ну он хочет, он берет твой телефон, типа. Ну что ты ему скажешь? Что я запрещаю?".
Что говорят в ГПСУ?
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко считает, что рост популярности маршрута через Беларусь связан с деятельностью организованных преступных групп.
"Беглецы самостоятельны в том, чтобы принять для себя решение, что они хотят незаконно покинуть пределы Украины, но они не самостоятельны в прокладке маршрута.
То есть большинство из тех, кого мы задерживаем, как правило, обращается к преступным группам. Назовем их организаторами, которые содействуют в незаконном пересечении границы", - пояснил он.
По данным ГПСУ, в 2025 году большинство украинских военнообязанных мужчин, которые пытались бежать через Беларусь, задерживали на приграничных территориях Ривненской и Житомирской областей, реже - в Волынской, Киевской и Черниговской областях.
Уклонисты выгодны для Лукашенко
Представитель белорусской организации BelPol Владимир Жигар говорит, что поток уклонистов выгоден для режима Лукашенко:
"Этих людей берут под контроль, после чего их действительно отвозят, условно говоря, к границе с Европейским Союзом. Потому что их основная цель, по сути, уже выполнена - это сбор информации".
