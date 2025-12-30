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Новости Видео Орешник на территории Беларуси
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"Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси, - Минобороны РФ. ВИДЕО

В Минобороны РФ сообщили, что ракетный комплекс "Орешник" уже заступил на боевое дежурство в Беларуси.

Об этом сообщил заместитель командира воинской части ракетных войск стратегического назначения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

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Подробности

"Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно, личный состав слажен, расчеты подготовлены, боевое дежурство организовано и несется в соответствии с руководящими документами", - сказал он.

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Что предшествовало?

Что такое "Орешник"?

  • Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".
  • Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.
  • 31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

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Беларусь (8118) россия (98246) баллистические ракеты (608)
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Топ комментарии
+7
Орєшнік це ракета невидимка , як і Фламінго . Ніхто її ніколи не бачив , але вона вже - заступила на чергування !!
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30.12.2025 09:35 Ответить
+5
Так, ми знаходимось в стані війни з Білоруссю з території якої був здійснений терористичний напад на Україну в 2022 році і досі це питання не врегульоване мирним договором і не сплачені репарації зі сторони агресора - Білорусі. Вже 4 роки з території Білорусі відбувається обстріл України ракетами, ведеться радіорозвідка та радіокерування ударними та розвідувальними дронами над територією України, ведеться диверсійна та підривна діяльність. Тому ми вже 4 роки в стані війни з Білоруссю і прийшов час нанести відплатний удар!
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30.12.2025 10:12 Ответить
+4
потрібно його атакувати, шкода що підрозділ Касьянова розформований, але за це Зеленський ще буде засуджений
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30.12.2025 09:16 Ответить

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