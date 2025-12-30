"Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси, - Минобороны РФ. ВИДЕО

В Минобороны РФ сообщили, что ракетный комплекс "Орешник" уже заступил на боевое дежурство в Беларуси.

Об этом сообщил заместитель командира воинской части ракетных войск стратегического назначения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно, личный состав слажен, расчеты подготовлены, боевое дежурство организовано и несется в соответствии с руководящими документами", - сказал он.

Читайте также: РФ благодаря Беларуси обходит рубежи украинской ПВО, - Зеленский

Что предшествовало?

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский баллистический комплекс "Орешник" якобы уже находится на территории страны и заступает на боевое дежурство.

По словам Лукашенко, Беларусь якобы может получить от России "максимум десяток" ракетных комплексов "Орешник".

Что такое "Орешник"?

Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".

Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.

31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Размещение "Орешника" в Беларуси - реакция на агрессию Запада, - Минобороны страны