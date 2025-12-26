РФ благодаря Беларуси обходит рубежи украинской ПВО, - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что РФ благодаря Беларуси обходит рубежи украинской ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Что касается российских "шахедов" - прежде всего, атак на Ковель в последнее время. Мы разбирали на Ставке, у нас сегодня была Ставка, посвященная полностью дронам, линиям и защите, и нашим ответам и т.д.

Также мы говорили и о Ковеле. Проблема в том, что они видят наши рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем, и хотят их обходить", - сказал он.

Читайте также: Россия превращает Беларусь в зависимый рынок сбыта продовольствия, - СЗР

По словам Зеленского, россияне обходят их благодаря, в частности, белорусской земле.

"И, технически, благодаря Беларуси также. Это серьезный вопрос. Я поставил все задачи, на следующую Ставку будет ответ", - подытожил президент.

Читайте также: Польша отреагировала на появление российского самолета над Балтийским морем

Что предшествовало?

25 декабря 2025 года российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Волынской области.

26 декабря в течение дня несколько раз объявляли тревогу на Волыни. В результате атаки "шахидов" без света остались 8000 абонентов.

Читайте также: Миротворцев в Украине могут развернуть только в случае прекращения боевых действий, - Зеленский