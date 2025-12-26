РФ благодаря Беларуси обходит рубежи украинской ПВО, - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что РФ благодаря Беларуси обходит рубежи украинской ПВО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.
Что известно
"Что касается российских "шахедов" - прежде всего, атак на Ковель в последнее время. Мы разбирали на Ставке, у нас сегодня была Ставка, посвященная полностью дронам, линиям и защите, и нашим ответам и т.д.
Также мы говорили и о Ковеле. Проблема в том, что они видят наши рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем, и хотят их обходить", - сказал он.
По словам Зеленского, россияне обходят их благодаря, в частности, белорусской земле.
"И, технически, благодаря Беларуси также. Это серьезный вопрос. Я поставил все задачи, на следующую Ставку будет ответ", - подытожил президент.
Что предшествовало?
- 25 декабря 2025 года российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Волынской области.
- 26 декабря в течение дня несколько раз объявляли тревогу на Волыни. В результате атаки "шахидов" без света остались 8000 абонентов.
Потім можна ляпнути про провокацію паРаши, та й потому....
Але це не про нас.
ви там одному яєчки святите чи як ? ))
https://suspilne.media/365386-lukasenko-zaaviv-so-ukraina-proponue-jomu-uklasti-pakt-pro-nenapad/
P.S. Давно треба було цей гнійник роздушити. Замість курської області треба було всі ресурси та людей сюди кинути. Сенсу було б набагато більше.