РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10998 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество России и Беларуси
3 185 22

РФ благодаря Беларуси обходит рубежи украинской ПВО, - Зеленский

Беларусь помогает России обходить украинскую ПВО

Президент Зеленский заявил, что РФ благодаря Беларуси обходит рубежи украинской ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Что касается российских "шахедов" - прежде всего, атак на Ковель в последнее время. Мы разбирали на Ставке, у нас сегодня была Ставка, посвященная полностью дронам, линиям и защите, и нашим ответам и т.д.

Также мы говорили и о Ковеле. Проблема в том, что они видят наши рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем, и хотят их обходить", - сказал он.

Читайте также: Россия превращает Беларусь в зависимый рынок сбыта продовольствия, - СЗР

По словам Зеленского, россияне обходят их благодаря, в частности, белорусской земле. 

"И, технически, благодаря Беларуси также. Это серьезный вопрос. Я поставил все задачи, на следующую Ставку будет ответ", - подытожил президент.

Читайте также: Польша отреагировала на появление российского самолета над Балтийским морем

Что предшествовало?

Читайте также: Миротворцев в Украине могут развернуть только в случае прекращения боевых действий, - Зеленский

Автор: 

Беларусь (8139) Зеленский Владимир (23130) ПВО (3325) россия (98522)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Так у***біть по *********** НПЗ і по білоруськалію щоб Бульбофюреру мало не здалося. Бо скоро бульбаші знову полізуть на Київ а ви будете верещати що ніззя піддаватись на правакації
показать весь комментарий
26.12.2025 15:55 Ответить
+6
Наполеон в дії
показать весь комментарий
26.12.2025 15:41 Ответить
+5
Ну так ******* по мозирю НПЗ і сказать шо то руський шахед, як вони перевірять?
показать весь комментарий
26.12.2025 15:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так ******* по мозирю НПЗ і сказать шо то руський шахед, як вони перевірять?
показать весь комментарий
26.12.2025 15:40 Ответить
Перевірять, але це не відміняє того, що треба "******* по мозирю НПЗ".
Потім можна ляпнути про провокацію паРаши, та й потому....

Але це не про нас.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:55 Ответить
Можемо отримати додаткову 1000+км лінії фронту замість кордону.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:31 Ответить
а піздунам не похер ? їх дивани далеко в тилу і, очевидно, далеко від кордону з Білоруссю
показать весь комментарий
26.12.2025 16:56 Ответить
Наполеон в дії
показать весь комментарий
26.12.2025 15:41 Ответить
Головний ппо-шник країни. Любімий лідор. Поставив задачу недоумкуватим холопам порєшать. Що українці без доброго сцаря робили б? Зникли б як роса на сонці
показать весь комментарий
26.12.2025 15:45 Ответить
Ти сам хоть розумієш що написав??
показать весь комментарий
26.12.2025 16:23 Ответить
А шо такоє? Незламна потужність пробуксовує?
показать весь комментарий
26.12.2025 16:59 Ответить
присвячена Ставка ))

ви там одному яєчки святите чи як ? ))
показать весь комментарий
26.12.2025 15:53 Ответить
Так може пакт про ненапад підписати? А чого? Ти ж до нього так у друзі набивався.

https://suspilne.media/365386-lukasenko-zaaviv-so-ukraina-proponue-jomu-uklasti-pakt-pro-nenapad/

P.S. Давно треба було цей гнійник роздушити. Замість курської області треба було всі ресурси та людей сюди кинути. Сенсу було б набагато більше.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:54 Ответить
Сам то хоч у війську роздушувач, збільшити ширину ЛБЗ для нас була б катастрофа.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:06 Ответить
З окопу пишеш, стратєх? Якби ми цей гнійник ліквідували, то звільнили б частину військ, які тримаємо зараз на кордоні з бульбостаном. Так само як, до речі, і на кордоні з придністров'ям. Але ж тут всі до усрачки бояться слова "наступ" чи "контратака". Але чомусь всім подобалося відосіки з захопленої суджі.
показать весь комментарий
26.12.2025 17:06 Ответить
Так у***біть по *********** НПЗ і по білоруськалію щоб Бульбофюреру мало не здалося. Бо скоро бульбаші знову полізуть на Київ а ви будете верещати що ніззя піддаватись на правакації
показать весь комментарий
26.12.2025 15:55 Ответить
готов тцк посетить когда еще бульбашы полезут на Киев? чи будешь дальше на диване пердеть?
показать весь комментарий
26.12.2025 16:10 Ответить
Бульбосрань і так полізе рано чи пізно дивлячись на імпотентність України і Європи. Так що краще приготуйся а не живеш в ілюзіях
показать весь комментарий
26.12.2025 16:25 Ответить
А коли шахеди прилітають на Одесу та Миколаїв, теж білоруси винні?
показать весь комментарий
26.12.2025 15:58 Ответить
розїбати НПЗ білорусів давно пора
показать весь комментарий
26.12.2025 16:06 Ответить
"Я поставил все задачи" ай маладетс...
показать весь комментарий
26.12.2025 16:09 Ответить
а ви не знали, шо так буде
показать весь комментарий
26.12.2025 16:11 Ответить
Зараз Evgeniy Marushchak напише, що треба вдарити по Білорусі ядерною зброєю.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:52 Ответить
де дрони-перехоплювачі, про які говорили ще на початку літа? поганому танцюристу і ноги заважають
показать весь комментарий
26.12.2025 17:01 Ответить
Це тільки у хворому уявленні шмарклі Білорусь була союзником України. Вона завжди була союзником Московії, з ії територіі був напад, та ії війська з початку приймали участь в окупації.
показать весь комментарий
26.12.2025 17:11 Ответить
 
 