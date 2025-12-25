Польща відреагувала на появу російського літака над Балтійським морем

Міністерство оборони Польщі прокоментувало перехоплення російського розвідувального літака поблизу повітряного простору країни та заявило про "напружену ніч" для польських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.

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Вранці 25 грудня над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі здійснили перехоплення російського літака. Його було візуально ідентифіковано та супроводжено під час польоту неподалік межі повітряного простору Польщі.

Перехоплення літака РФ над Балтійським морем

У польському командуванні зазначили, що російський літак виконував розвідувальний політ у безпосередній близькості до кордону. Польські сили ППО та авіація перебували у стані підвищеної готовності, що дозволило оперативно проконтролювати ситуацію в повітрі та не допустити порушення повітряного простору країни.

Варшава заявила, що подібні дії з боку Росії розглядаються як елемент тиску та перевірки систем оборони країн НАТО.

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Проникнення метеозондів з боку Білорусі

Крім інциденту над Балтійським морем, у нічний час було зафіксовано також вторгнення в повітряний простір Польщі об’єктів, що залетіли з території Білорусі. Йдеться про метеорологічні зонди, що були виявлені системами спостереження.

Польська сторона наголосила, що всі повітряні цілі перебували під контролем, а безпеку країни забезпечували підрозділи Збройних сил у взаємодії з союзниками.

У Варшаві зазначають, що подібні ситуації стали частішими на тлі війни Росії проти України та зростання військової активності поблизу кордонів НАТО.

Нещодавно Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю. На початковому етапі вона дозволятиме виявляти, визначати місцезнаходження та відстежувати об’єкти, що наближаються зі східного напрямку. Також передбачена можливість нейтралізації виявлених безпілотних апаратів.

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