Україна подала до Польщі запит на екстрадицію затриманого російського археолога, - ЗМІ

В Україну надійшов запит на екстрадицію затриманого в Польщі російського археолога Александра Б. у зв’язку з незаконними розкопками на території окупованого Криму.

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Український запит надійшов до Окружної прокуратури Варшави, де спершу перевірять його формальну відповідність вимогам законодавства. Після цього буде оцінюватися наявність причин для неприйнятності екстрадиції затриманого.

Прокуратура сформує свою позицію щодо запиту та передасть її до суду разом із матеріалами з України. За інформацією джерел, одночасно можуть подати клопотання про продовження тримання під вартою археолога, оскільки термін його перебування під арештом спливає 13 січня. Остаточне рішення про екстрадицію ухвалюватиме суд.

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Що передувало?

У листопаді 2024 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн. Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу".

11 грудня 2025 року, стало відомо, що у Польщі затримали відомого російського археолога, працівника Ермітажу Олександра Б., якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення незаконних археологічних досліджень в окупованому Криму.

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