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Новини Міндічгейт
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Ізраїльське громадянство Міндіча і Цукермана ускладнює їхню екстрадицію в Україну, - НАБУ

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Особи, які втекли від українського правосуддя за кордон, намагаються використовувати воєнний стан як підставу для захисту у судах інших країн. До таких належать і підприємці Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, причетні до справи "Мідас".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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Екстрадиція Міндіча та Цукермана

Як зазначається, відповідаючи на питання, чи можлива екстрадиція Міндіча та Цукермана або судовий процес в Ізраїлі, Абакумов зазначив, що зараз опрацьовуються всі доступні юридичні механізми, зокрема й питання екстрадиції.

Спроба уникнути відповідальності під приводом війни

Є певна загальна негативна тенденція: особи, які переховуються від українського правосуддя, намагаються використовувати війну як аргумент на свою користь у тамтешніх судах - мовляв, тут небезпечно, а там безпечніше", - пояснив він.

Водночас, за словами керівника підрозділу детективів, Україна вже має позитивний досвід співпраці з іншими державами в питаннях екстрадиції осіб, підозрюваних у корупційних злочинах.

Абакумов наголосив, що наразі НАБУ працює в цьому напрямку і буде використовувати кожен правовий інструмент - чи то екстрадиція, чи інші форми міжнародно-правової взаємодії.

"Ключове для нас - щоб ці люди не уникнули відповідальності, де б вони не перебували фізично. Але основною складністю може бути той факт, що ці дві людини громадяни Ізраїлю, які переховуються в Ізраїлі", - зазначив він.

Читайте: НАБУ досліджує, хто та як сприяв виїзду Міндіча з України, - детектив Абакумов

Міндічгейт

Також читайте: "Міндічгейт", навіть без публікації записів про корупцію в оборонці, вже негативно вплинув на закупівлі, - Ніколаєнко

Автор: 

НАБУ (5753) екстрадиція (472) Міндіч Тімур (339) Цукерман Олександр (29)
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Топ коментарі
+36
Так ви хоть їх в міжнародний розшук подайте. Щоб дальше землі обітованоі поїхать не могли.
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17.12.2025 09:56 Відповісти
+34
Випустили мародерів з України, тепер кажуть проблема повернути. Якби хотіли затримати то не випустили б їх з країни. Лицемірне патякання... такі самі і в НАБУ..
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17.12.2025 10:01 Відповісти
+28
Хотілось би почути про прецедент коли єврея видали в Україну за фінансові злочини.
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17.12.2025 10:05 Відповісти

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