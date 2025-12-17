Ізраїльське громадянство Міндіча і Цукермана ускладнює їхню екстрадицію в Україну, - НАБУ

Особи, які втекли від українського правосуддя за кордон, намагаються використовувати воєнний стан як підставу для захисту у судах інших країн. До таких належать і підприємці Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, причетні до справи "Мідас".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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Екстрадиція Міндіча та Цукермана

Як зазначається, відповідаючи на питання, чи можлива екстрадиція Міндіча та Цукермана або судовий процес в Ізраїлі, Абакумов зазначив, що зараз опрацьовуються всі доступні юридичні механізми, зокрема й питання екстрадиції.

Спроба уникнути відповідальності під приводом війни

Є певна загальна негативна тенденція: особи, які переховуються від українського правосуддя, намагаються використовувати війну як аргумент на свою користь у тамтешніх судах - мовляв, тут небезпечно, а там безпечніше", - пояснив він.

Водночас, за словами керівника підрозділу детективів, Україна вже має позитивний досвід співпраці з іншими державами в питаннях екстрадиції осіб, підозрюваних у корупційних злочинах.

Абакумов наголосив, що наразі НАБУ працює в цьому напрямку і буде використовувати кожен правовий інструмент - чи то екстрадиція, чи інші форми міжнародно-правової взаємодії.

"Ключове для нас - щоб ці люди не уникнули відповідальності, де б вони не перебували фізично. Але основною складністю може бути той факт, що ці дві людини громадяни Ізраїлю, які переховуються в Ізраїлі", - зазначив він.

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Міндічгейт

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