РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11308 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
1 655 71

Израильское гражданство Миндича и Цукермана затрудняет их экстрадицию в Украину, - НАБУ

Санкции против Миндича и Цукермана: Зеленский подписал указ

Лица, сбежавшие от украинского правосудия за границу, пытаются использовать военное положение как основание для защиты в судах других стран. К таким относятся и предприниматели Тимур Миндич и Александр Цукерман, причастные к делу "Мидас".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель подразделения детективов Александр Абакумов рассказал в интервью РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Экстрадиция Миндича и Цукермана

Как отмечается, отвечая на вопрос, возможна ли экстрадиция Миндича и Цукермана или судебный процесс в Израиле, Абакумов отметил, что сейчас прорабатываются все доступные юридические механизмы, в том числе и вопрос экстрадиции.

Попытка избежать ответственности под предлогом войны

Есть определенная общая негативная тенденция: лица, скрывающиеся от украинского правосудия, пытаются использовать войну как аргумент в свою пользу в тамошних судах - мол, здесь опасно, а там безопаснее", - пояснил он.

В то же время, по словам руководителя подразделения детективов, Украина уже имеет положительный опыт сотрудничества с другими государствами в вопросах экстрадиции лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

Абакумов подчеркнул, что сейчас НАБУ работает в этом направлении и будет использовать каждый правовой инструмент - будь то экстрадиция или другие формы международно-правового взаимодействия.

"Ключевое для нас - чтобы эти люди не ушли от ответственности, где бы они ни находились физически. Но основной сложностью может быть тот факт, что эти два человека - граждане Израиля, которые скрываются в Израиле", - отметил он.

Читайте: НАБУ исследует, кто и как способствовал выезду Миндича из Украины, - детектив Абакумов

Миндичгейт

Читайте также: "Миндичгейт", даже без публикации записей о коррупции в оборонке, уже негативно повлиял на закупки, - Николаенко

Автор: 

НАБУ (4789) экстрадиция (595) Миндич Тимур (164) Цукерман Александр (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Випустили мародерів з України, тепер кажуть проблема повернути. Якби хотіли затримати то не випустили б їх з країни. Лицемірне патякання... такі самі і в НАБУ..
показать весь комментарий
17.12.2025 10:01 Ответить
+14
Так ви хоть їх в міжнародний розшук подайте. Щоб дальше землі обітованоі поїхать не могли.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:56 Ответить
+12
Вот именно для подобных случаев Зеленский пропихивал двойное гражданство. Готовил золотой парашют для себя и своих подельников.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так ви хоть їх в міжнародний розшук подайте. Щоб дальше землі обітованоі поїхать не могли.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:56 Ответить
200% поганому танцору(прокуЛОЛу) завжди щось заважає, коли треба щось робити за зарплатню
показать весь комментарий
17.12.2025 10:15 Ответить
Цікаво,чому в Україні гомадяни Ізраїлю у владі,а в Ізраїлі нема у владі громадян України 🤷
показать весь комментарий
17.12.2025 10:24 Ответить
Тому що ви терпіли одвічні блд
показать весь комментарий
17.12.2025 10:29 Ответить
Кацап, згинь швиденько.
Реєстрація: 17.12.2025
показать весь комментарий
17.12.2025 10:32 Ответить
не скигли підар жидівський
показать весь комментарий
17.12.2025 10:35 Ответить
А міндічі були у владі?
показать весь комментарий
17.12.2025 10:31 Ответить
"Цікаво,чому в Україні гомадяни Ізраїлю у владі,а в Ізраїлі нема у владі громадян України"

так это чтобы поржать, не?
показать весь комментарий
17.12.2025 10:34 Ответить
Не наговорюйте на Ізраїль. Ізраїль покидьків видає. Треба подати запрос на екстрадицію.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:59 Ответить
жид смердячий заховайся у тухес своєї мамці свині жидівської
показать весь комментарий
17.12.2025 10:04 Ответить
Хотілось би почути про прецедент коли єврея видали в Україну за фінансові злочини.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:05 Ответить
Нууу, якщо бути чесним до кінця, то не так ізраїльське громадянство, як тісний злочинний бізнес-зя'язок з діючим президентом України.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:24 Ответить
В цьому випадку нас українців влаштувало і Ексгумація
показать весь комментарий
17.12.2025 10:33 Ответить
Випустили мародерів з України, тепер кажуть проблема повернути. Якби хотіли затримати то не випустили б їх з країни. Лицемірне патякання... такі самі і в НАБУ..
показать весь комментарий
17.12.2025 10:01 Ответить
Кіно і німці.
А ми тут глядачі
показать весь комментарий
17.12.2025 10:08 Ответить
Циркова вистава- корупціонери потужно борються з корупцією !!))
показать весь комментарий
17.12.2025 10:15 Ответить
Якби вони самі гризлися самі між собою - аж до скону. Обгородити їх сіткою у кончених заспах. Хай крадуть один в одного.

Погано, що нормальні люди, які заслуговують жити щасливо, вимушені жити серед цієї гнилої плісняви
показать весь комментарий
17.12.2025 10:22 Ответить
Едина складність в тому, що їи дозволяють злиняти з країни, а потім створюютьсяпотуги колосальної праці з повернення тих котрих самі під білі ручки проводили через кордон.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:01 Ответить
Потужні роботи та потужні посади
показать весь комментарий
17.12.2025 10:09 Ответить
Алоізович пробачте !
показать весь комментарий
17.12.2025 10:03 Ответить
Смердяча нацистська жидва це ракова пухлина на тілі України
показать весь комментарий
17.12.2025 10:03 Ответить
,,Кожному своє !"
показать весь комментарий
17.12.2025 10:14 Ответить
Вот именно для подобных случаев Зеленский пропихивал двойное гражданство. Готовил золотой парашют для себя и своих подельников.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:03 Ответить
підарша ********** обісрана, здохни ***** жидівська ***** москворота
показать весь комментарий
17.12.2025 10:10 Ответить
жидокацапська підараска подохни *****
показать весь комментарий
17.12.2025 10:24 Ответить
гадаю, саме для того, щоб Ізраїль міг обрунтувати свою відмову в екстрадиції їхнім виключно ізраїльським громадянством, рнбо й наклало на них санкції як на громадян Ізраїлю, а не України.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:06 Ответить
То глухий кут. Бандитська держава Ізраїль членів своєї банди не видає.
Тільки ліквідація оперативним шляхом.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:07 Ответить
Це вам подвійне громадянство за яке голосували вилазить боком.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:07 Ответить
Вибачте, яке боком? Кому боком? Бо для цього і голосували про подвійне громадянство, щоб з'їбатись з награбованим, коли припече і можуть взяти за сраку.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:41 Ответить
як вони виїхали з країни-причетних за грати
показать весь комментарий
17.12.2025 10:08 Ответить
Не то,що ускладнює,а унеможливлює.
В Ізраїлі закон-не дишло,своїх не видають по закону.
Краще,нехай розкаже, хто вивіз Міндіча вночі,коли комендантська година,блокпости при вїзду- виїзду з міста, поліцейські патрулі вночі на автомобілях по всіх нп,перетин кордону.
Яка служба його вивезла,їх чи безпекова?
показать весь комментарий
17.12.2025 10:08 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 10:09 Ответить
теперь я понимаю немцев и почему иуд, распявшие Христа, лишили своих земель на веки вечные
показать весь комментарий
17.12.2025 10:09 Ответить
Христа распяли римляне,если что. За это Папа Римский пару лет назад просил прощения. Сам Иисус был евреем из Нацерета(Назарета)
показать весь комментарий
17.12.2025 10:33 Ответить
Ріта, в темі про міндічів краще не висовуйся. Бо смішно дуже.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:35 Ответить
Я про Миндича и слова не написала)))
показать весь комментарий
17.12.2025 10:37 Ответить
Кобіто, ти все прекрасно зрозуміла.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:41 Ответить
Та ви шо? Як це громадянство Ізраїлю міндіча і цукермана ускладнюють їх екстрадицію до України? А це чомусь не ускладнювало громадянам чужої держави потрапити на режимні підприємства України, красти звідти мільярди, призначати міністрів, погоджувати заключення важливих для України договорів... і втекти з України з тонами готівки доларів США і евро!!!
показать весь комментарий
17.12.2025 10:10 Ответить
Заборонити євреям бути держслужбовцями
показать весь комментарий
17.12.2025 10:11 Ответить
жидівські нацисти розставили вже свої підсвічники по всій Україні,це означає перемогу над гоями, жодного українця немає на вищих посадах в Україні ☝️
показать весь комментарий
17.12.2025 10:14 Ответить
Та ні, навпаки, вони законами і указами заборонили нам їх критикувати їх, бо відразу пришиють антисеміти́зм. Дозволяється їх тільки цілувати в дупу і співати про них патриотичні пісні.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:22 Ответить
придушить їх там....
показать весь комментарий
17.12.2025 10:11 Ответить
Якщо Ізраїль не видасть мародерів, які працювали в Україні на нашого спільного ворога, то залишається тільки показова фізична ліквідація маздонів зі всіх їх виводком. Гучно.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:12 Ответить
цікаво як вони з таким підходом хочуть шоб хтось судив ***** в Гаазі. У нього точно нема українського громадянства
показать весь комментарий
17.12.2025 10:13 Ответить
На жаль не погоджуюсь з такою думкою про те що громадян Ізраїлю важко екстрадувати в Україну.
Якби цих громадян Україна не позбавила громадянства України, то ніяких правових колізій не було б!
А так за підписом кого , чи якого українського можновладця було позбавлено цих громадян Українського громадянства і звичайно викликає питання- чи не спеціально їх було позбавлено Українського громадянства?
Вийшло як в українській казці- і щуку кинули у річку!
показать весь комментарий
17.12.2025 10:13 Ответить
У України и Израиля нет двойного гражданства.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:35 Ответить
пані Rita Lin, я ж не про це, я задаю питання як і хто?
Як і хто в Україні позбавив УКРАЇНСЬКОГО громадянства цих сволот?
Звичайно якщо ці громадяни офіційно вже не є громадянами України, то звісно я й кажу - І ЩУКУ КИНУЛИ У РІЧКУ!
показать весь комментарий
17.12.2025 10:51 Ответить
Зараз антисеміти розкажуть, чого в кранах води немає.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:13 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 10:15 Ответить
жидівська хвойда чекістська хуцпата,сраку тобі в очі
показать весь комментарий
17.12.2025 10:26 Ответить
жидівська хвойда чекістська хуцпата, здохни
показать весь комментарий
17.12.2025 10:15 Ответить
Тому так спішили ввести подвійне громадянство!
показать весь комментарий
17.12.2025 10:16 Ответить
РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ 2019 РОКУ
Біля кожної оселі
Генератори гудуть.
Поруч вірні друзі Зелі
Сумки з доларами пруть.

Долари дали нам друзі
США й багато з ЄС.
Збудувати щоб в окрузі
Захисні споруди РЕС.

Захисні не збудували
Вивезли все для своїх.
Українців вони «мали».,
Це зробити Зеля зміг.

І сьогодні ми без світла
Зате Зелін є портрет!
США нам не привітна…
Для зебілів не секрет.

Що чекає Україну???
Хто нам якісь гроші дасть?
Хто підніме цю руїну?
В кого тільки красти масть?

А попереду морози,
Мир й тепло нам тільки сон.
У мільйонів течуть сльози...
Гундос бореться за трон!!!
21.11.2025
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
17.12.2025 10:19 Ответить
І нічого добавити, хіба що вірш Тараса Григоровича Шевченка.

Якби-то ти, Богдане п'яний,

Тепер на Переяслав глянув!

Та на замчище подив[ив]сь!

Упився б! здорово упивсь!

І препрославлений козачий

Розумний батьку!.. і в смердячій

Жидівській хаті б похмеливсь

Або б в калюжі утопивсь,

В багні свинячім.

Амінь тобі, великий муже!

Великий, славний! та не дуже...

Якби ти на світ не родивсь

Або в колисці ще упивсь...

То не купав би я в калюжі

Тебе преславного. Амінь.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:33 Ответить
Для таких випадків є фахівці з ГУРа...
показать весь комментарий
17.12.2025 10:20 Ответить
новина від бога ))
показать весь комментарий
17.12.2025 10:24 Ответить
тепер будуть на Моссад працювати. Але це не точно. Може на ШАБАК.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:29 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 10:34 Ответить
...аби куратори з ФСБ не дізналися..
показать весь комментарий
17.12.2025 10:35 Ответить
Ок ми тільки но починаєм збирати жнива Подвійного громадянства...
показать весь комментарий
17.12.2025 10:32 Ответить
незабаром прочитаемо таке і про зеленського
показать весь комментарий
17.12.2025 10:36 Ответить
Дивно і буряти до них не прийшли , дітей не вбили ,жінок не згвалтували ,хатиноньку не спалили - щось незламний пазл в мене не складується . А шо так можна було ?
показать весь комментарий
17.12.2025 10:40 Ответить
Перекрийте хасидам доступ до Умані - і вони Міндича на шомпурах привезуть.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:41 Ответить
Перекрийте. Завтра кловун буде стояти на колінах перед натаньяху, вимолювати прощення.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:49 Ответить
Після Капітуляції України перед москальськими окупантами - яку заповзято готує і підпише Зеленський - цілком випадково з'ясується - що Ізраїль не видає Україні своїх громадян з ''веселої'' кварталівської команди - Зеленського, Скумбрію, Єрмака, Шефіра, Чернишова, Татарова, Гетьманцева, Рєзнікова, Стефанчука, Корявченка...
показать весь комментарий
17.12.2025 10:49 Ответить
Для цього і приймала зелена верховна зрада закон про множинне громадянство !!!
показать весь комментарий
17.12.2025 10:49 Ответить
Ще один цв'ях в секту "Ізраїль видає своїх громадян"...
показать весь комментарий
17.12.2025 10:52 Ответить
ТЮ - ТЮ...

Міндічу вдалося втекти за кордон, як і керівнику "бек-офісу", Олександру Цукерману. Обидва переховуються в Ізраїлі. Президент України https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-********-sanktsiyi-proti-mindicha-1763024960.html Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти Міндіча, а також позбавив його та Цукермана українського громадянства.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:53 Ответить
 
 