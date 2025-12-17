Израильское гражданство Миндича и Цукермана затрудняет их экстрадицию в Украину, - НАБУ
Лица, сбежавшие от украинского правосудия за границу, пытаются использовать военное положение как основание для защиты в судах других стран. К таким относятся и предприниматели Тимур Миндич и Александр Цукерман, причастные к делу "Мидас".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель подразделения детективов Александр Абакумов рассказал в интервью РБК-Украина.
Экстрадиция Миндича и Цукермана
Как отмечается, отвечая на вопрос, возможна ли экстрадиция Миндича и Цукермана или судебный процесс в Израиле, Абакумов отметил, что сейчас прорабатываются все доступные юридические механизмы, в том числе и вопрос экстрадиции.
Попытка избежать ответственности под предлогом войны
Есть определенная общая негативная тенденция: лица, скрывающиеся от украинского правосудия, пытаются использовать войну как аргумент в свою пользу в тамошних судах - мол, здесь опасно, а там безопаснее", - пояснил он.
В то же время, по словам руководителя подразделения детективов, Украина уже имеет положительный опыт сотрудничества с другими государствами в вопросах экстрадиции лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.
Абакумов подчеркнул, что сейчас НАБУ работает в этом направлении и будет использовать каждый правовой инструмент - будь то экстрадиция или другие формы международно-правового взаимодействия.
"Ключевое для нас - чтобы эти люди не ушли от ответственности, где бы они ни находились физически. Но основной сложностью может быть тот факт, что эти два человека - граждане Израиля, которые скрываются в Израиле", - отметил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Реєстрація: 17.12.2025
так это чтобы поржать, не?
А ми тут глядачі
Погано, що нормальні люди, які заслуговують жити щасливо, вимушені жити серед цієї гнилої плісняви
Тільки ліквідація оперативним шляхом.
В Ізраїлі закон-не дишло,своїх не видають по закону.
Краще,нехай розкаже, хто вивіз Міндіча вночі,коли комендантська година,блокпости при вїзду- виїзду з міста, поліцейські патрулі вночі на автомобілях по всіх нп,перетин кордону.
Яка служба його вивезла,їх чи безпекова?
Якби цих громадян Україна не позбавила громадянства України, то ніяких правових колізій не було б!
А так за підписом кого , чи якого українського можновладця було позбавлено цих громадян Українського громадянства і звичайно викликає питання- чи не спеціально їх було позбавлено Українського громадянства?
Вийшло як в українській казці- і щуку кинули у річку!
Як і хто в Україні позбавив УКРАЇНСЬКОГО громадянства цих сволот?
Звичайно якщо ці громадяни офіційно вже не є громадянами України, то звісно я й кажу - І ЩУКУ КИНУЛИ У РІЧКУ!
Біля кожної оселі
Генератори гудуть.
Поруч вірні друзі Зелі
Сумки з доларами пруть.
Долари дали нам друзі
США й багато з ЄС.
Збудувати щоб в окрузі
Захисні споруди РЕС.
Захисні не збудували
Вивезли все для своїх.
Українців вони «мали».,
Це зробити Зеля зміг.
І сьогодні ми без світла
Зате Зелін є портрет!
США нам не привітна…
Для зебілів не секрет.
Що чекає Україну???
Хто нам якісь гроші дасть?
Хто підніме цю руїну?
В кого тільки красти масть?
А попереду морози,
Мир й тепло нам тільки сон.
У мільйонів течуть сльози...
Гундос бореться за трон!!!
21.11.2025
Анатолій Березенський
Якби-то ти, Богдане п'яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.
Міндічу вдалося втекти за кордон, як і керівнику "бек-офісу", Олександру Цукерману. Обидва переховуються в Ізраїлі. Президент України https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-********-sanktsiyi-proti-mindicha-1763024960.html Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти Міндіча, а також позбавив його та Цукермана українського громадянства.