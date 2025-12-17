Израильское гражданство Миндича и Цукермана затрудняет их экстрадицию в Украину, - НАБУ

Лица, сбежавшие от украинского правосудия за границу, пытаются использовать военное положение как основание для защиты в судах других стран. К таким относятся и предприниматели Тимур Миндич и Александр Цукерман, причастные к делу "Мидас".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель подразделения детективов Александр Абакумов рассказал в интервью РБК-Украина.

Экстрадиция Миндича и Цукермана

Как отмечается, отвечая на вопрос, возможна ли экстрадиция Миндича и Цукермана или судебный процесс в Израиле, Абакумов отметил, что сейчас прорабатываются все доступные юридические механизмы, в том числе и вопрос экстрадиции.

Попытка избежать ответственности под предлогом войны

Есть определенная общая негативная тенденция: лица, скрывающиеся от украинского правосудия, пытаются использовать войну как аргумент в свою пользу в тамошних судах - мол, здесь опасно, а там безопаснее", - пояснил он.

В то же время, по словам руководителя подразделения детективов, Украина уже имеет положительный опыт сотрудничества с другими государствами в вопросах экстрадиции лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

Абакумов подчеркнул, что сейчас НАБУ работает в этом направлении и будет использовать каждый правовой инструмент - будь то экстрадиция или другие формы международно-правового взаимодействия.

"Ключевое для нас - чтобы эти люди не ушли от ответственности, где бы они ни находились физически. Но основной сложностью может быть тот факт, что эти два человека - граждане Израиля, которые скрываются в Израиле", - отметил он.

Миндичгейт

