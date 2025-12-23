Украина подала в Польшу запрос на экстрадицию задержанного российского археолога, - СМИ

В Украину поступил запрос на экстрадицию задержанного в Польше российского археолога Александра Б. в связи с незаконными раскопками на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Украинский запрос поступил в Окружную прокуратуру Варшавы, где сначала проверят его формальное соответствие требованиям законодательства. После этого будет оцениваться наличие причин для неприемлемости экстрадиции задержанного.

Прокуратура сформирует свою позицию по запросу и передаст ее в суд вместе с материалами из Украины. По информации источников, одновременно могут подать ходатайство о продлении содержания под стражей археолога, поскольку срок его пребывания под арестом истекает 13 января. Окончательное решение об экстрадиции будет принимать суд.

Что предшествовало?

В ноябре 2024 года Служба безопасности совместно с Нацполицией и прокуратурой собрала доказательную базу на гражданина РФ, который разграбляет украинское культурное наследие во временно оккупированном Крыму. По оценкам экспертов, Украине нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн. Сообщено о подозрении археологу российского "Государственного Эрмитажа".

11 декабря 2025 года стало известно, что в Польше задержали известного российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Б., которого Украина объявила в международный розыск за проведение незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму.

