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Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю

Індустрія дронів

польща, дрон

Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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За його словами, обладнання змонтували на спостережній вежі поблизу міста Кринки в Підляському воєводстві. Йдеться про радар, встановлений на оглядовій вежі висотою понад 70 метрів.

Це перший елемент радіолокаційної системи, яку в майбутньому планують розмістити ще на чотирьох вежах, уже збудованих уздовж кордону. Запуск роботи радара запланований на січень.

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На початковому етапі система дозволятиме виявляти, визначати місцезнаходження та відстежувати об’єкти, що наближаються зі східного напрямку. Також передбачена можливість нейтралізації виявлених безпілотних апаратів.

Дані з нової системи надходитимуть до центру електронного спостереження за прикордонним бар’єром у Білостоці, а також будуть доступні на прикордонних постах.

У МВС наголосили, що система протидії дронам повністю розроблена та виготовлена польськими підприємствами.

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Стіна дронів

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Білорусь (8203) Польща (9570) дрони (8663)
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