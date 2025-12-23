Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю
Індустрія дронів
Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
За його словами, обладнання змонтували на спостережній вежі поблизу міста Кринки в Підляському воєводстві. Йдеться про радар, встановлений на оглядовій вежі висотою понад 70 метрів.
Це перший елемент радіолокаційної системи, яку в майбутньому планують розмістити ще на чотирьох вежах, уже збудованих уздовж кордону. Запуск роботи радара запланований на січень.
На початковому етапі система дозволятиме виявляти, визначати місцезнаходження та відстежувати об’єкти, що наближаються зі східного напрямку. Також передбачена можливість нейтралізації виявлених безпілотних апаратів.
Дані з нової системи надходитимуть до центру електронного спостереження за прикордонним бар’єром у Білостоці, а також будуть доступні на прикордонних постах.
У МВС наголосили, що система протидії дронам повністю розроблена та виготовлена польськими підприємствами.
Стіна дронів
- Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає європейську ініціативу "стіна дронів" своєчасною та необхідною на тлі провокацій з боку Росії.
- Лідери Франції, Німеччини, Іспанії та Італії висловлюють обережність щодо проєкту "стіни дронів" ЄС у той час, як Балтійські країни закликають до швидкої реалізації для захисту від загроз з Росії та Білорусі.
- Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик нещодавно повідомив, що Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Євросоюзу щодо створення "стіни дронів".
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