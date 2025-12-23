Індустрія дронів

Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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За його словами, обладнання змонтували на спостережній вежі поблизу міста Кринки в Підляському воєводстві. Йдеться про радар, встановлений на оглядовій вежі висотою понад 70 метрів.

Це перший елемент радіолокаційної системи, яку в майбутньому планують розмістити ще на чотирьох вежах, уже збудованих уздовж кордону. Запуск роботи радара запланований на січень.

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На початковому етапі система дозволятиме виявляти, визначати місцезнаходження та відстежувати об’єкти, що наближаються зі східного напрямку. Також передбачена можливість нейтралізації виявлених безпілотних апаратів.

Дані з нової системи надходитимуть до центру електронного спостереження за прикордонним бар’єром у Білостоці, а також будуть доступні на прикордонних постах.

У МВС наголосили, що система протидії дронам повністю розроблена та виготовлена польськими підприємствами.

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Стіна дронів

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає європейську ініціативу "стіна дронів" своєчасною та необхідною на тлі провокацій з боку Росії.

Лідери Франції, Німеччини, Іспанії та Італії висловлюють обережність щодо проєкту "стіни дронів" ЄС у той час, як Балтійські країни закликають до швидкої реалізації для захисту від загроз з Росії та Білорусі.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик нещодавно повідомив, що Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Євросоюзу щодо створення "стіни дронів".

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