Польща розпочне створення власної "стіни дронів", - міноборони країни

Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Євросоюзу щодо створення "стіни дронів".

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За його словами, цього місяця Міноборони Польщі оголосить інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках програми протиповітряної оборони.

Він не уточнив, на яку суму будуть інвестиції, але мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів.

"Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проєктам", - сказав Томчик.

Стіна дронів доповнить польську систему безпеки

Заступник міністра зазначив, що стіна дронів ЄС може "доповнити" польську систему в майбутньому.

"Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми використовуватимемо їх повною мірою", - додав він.

Міноборони Польщі, каже Томчик, планує використати нову програму оборонних позик ЄС SAFE для фінансування. Зважаючи на кордони з РФ, Білоруссю та Україною, Польща отримала найбільше фінансування за програмою SAFE - 43,7 млрд євро.

"Зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних датчиків та ефекторів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи та ідентифікуючи об’єкти, а потім нейтралізуючи їх", - пояснив він.

Томчик сказав, що нові ініціативи щодо боротьби із дронами стануть ще одним "рівнем" мережі протиповітряної оборони країни, разом із вже розгорнутими системами далекого та середнього радіуса дії. Усі ці елементи призначені для захисту від широкого спектру повітряних загроз, включаючи літаки, гелікоптери, безпілотники та крилаті ракети.

Стіна дронів

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає європейську ініціативу "стіна дронів" своєчасною та необхідною на тлі провокацій з боку Росії.

Лідери Франції, Німеччини, Іспанії та Італії висловлюють обережність щодо проєкту "стіни дронів" ЄС у той час, як Балтійські країни закликають до швидкої реалізації для захисту від загроз з Росії та Білорусі.