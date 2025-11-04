УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11012 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів Стіна дронів
313 9

Польща розпочне створення власної "стіни дронів", - міноборони країни

Індустрія дронів

Польща хоче створити власну стіну дронів. Що відомо?

Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Євросоюзу щодо створення "стіни дронів".

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За його словами, цього місяця Міноборони Польщі оголосить інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках програми протиповітряної оборони.

Він не уточнив, на яку суму будуть інвестиції, але мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів.

Також читайте: Латвія готова відіграти провідну роль у розробленні безпілотників у ЄС, - глава міноборони країни Спрудс

"Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проєктам", - сказав Томчик.

Стіна дронів доповнить польську систему безпеки

Заступник міністра зазначив, що стіна дронів ЄС може "доповнити" польську систему в майбутньому.

"Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми використовуватимемо їх повною мірою", - додав він.

Читайте: Європа не зможе збудувати непрохідну "стіну з дронів", - Пісторіус

Міноборони Польщі, каже Томчик, планує використати нову програму оборонних позик ЄС SAFE для фінансування. Зважаючи на кордони з РФ, Білоруссю та Україною, Польща отримала найбільше фінансування за програмою SAFE - 43,7 млрд євро.

"Зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних датчиків та ефекторів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи та ідентифікуючи об’єкти, а потім нейтралізуючи їх", - пояснив він.

Томчик сказав, що нові ініціативи щодо боротьби із дронами стануть ще одним "рівнем" мережі протиповітряної оборони країни, разом із вже розгорнутими системами далекого та середнього радіуса дії. Усі ці елементи призначені для захисту від широкого спектру повітряних загроз, включаючи літаки, гелікоптери, безпілотники та крилаті ракети.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Стіна дронів

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає європейську ініціативу "стіна дронів" своєчасною та необхідною на тлі провокацій з боку Росії.

Лідери Франції, Німеччини, Іспанії та Італії висловлюють обережність щодо проєкту "стіни дронів" ЄС у той час, як Балтійські країни закликають до швидкої реалізації для захисту від загроз з Росії та Білорусі.

Автор: 

Польща (9149) дрони (6276)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Насміялися йолупи з поляків, що не збивають кацапські дрони? А вони скільки могли, то скільки нам їх направляли і не тільки поляки, а вся Європа. А зараз вони все залишають собі і вибудовують "стіну дронів". Супер. А наші дрони будуть робити на студії "95 квартал" такі як міндіч і інші бізнес-партнери Боневтіка.
показати весь коментар
04.11.2025 10:45 Відповісти
Саме тому, що хтось десь сміявся, вони почали будувати ці дрони собі.
Рівень розвитку облизувачів поляків просто вражає.
показати весь коментар
04.11.2025 11:01 Відповісти
Хочу нагадати, що поляки без всяких обіцянок прийняли мільйони наших громадян. Вони запезпечили їх першим необхідним не тільки для виживання, а навчання і роботи, чого не зробив той простай парєнь від наріду 73%, що обіцяв їм це на виборах. То кого українці мають "облизувати"?
показати весь коментар
04.11.2025 11:19 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи.
показати весь коментар
04.11.2025 10:45 Відповісти
мабуть ЄС передумав створювати "стіну дронів" в Україні .і буде її створювати на границях ЄС???
показати весь коментар
04.11.2025 10:48 Відповісти
Якісь полякі тупі та недалекоглядні,їм би шашлик до травневих свят маринувати,клумби квітками засоджувати,бруківку міняти в польських містах,яка вже цілих 2 роки лежить,асфальт класти вздовж кордону з белорусью, сросією,а вони " стіну дронів " блд.
показати весь коментар
04.11.2025 10:53 Відповісти
ЭСТОНЦЫ И ТЕ БЫСТРЕЕ НАЧАЛИ )))
показати весь коментар
04.11.2025 11:09 Відповісти
 
 