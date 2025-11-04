Польша начнет создание собственной "стены дронов", - минобороны страны
Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы Евросоюза по созданию "стены дронов".
Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, в этом месяце Минобороны Польши объявит инвестиции в технологии для обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских дронов в рамках программы противовоздушной обороны.
Он не уточнил, на какую сумму будут инвестиции, но цель состоит в том, чтобы польские компании получили не менее половины контрактов.
"Мы согласны с идеей усиления обороны неба над всем Европейским Союзом и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам", - сказал Томчик.
Стена дронов дополнит польскую систему безопасности
Заместитель министра отметил, что стена дронов ЕС может "дополнить" польскую систему в будущем.
"Если будут какие-то внешние инструменты, мы будем использовать их в полной мере", - добавил он.
Минобороны Польши, говорит Томчик, планирует использовать новую программу оборонных займов ЕС SAFE для финансирования. Учитывая границы с РФ, Беларусью и Украиной, Польша получила наибольшее финансирование по программе SAFE - 43,7 млрд евро.
"Оружие для борьбы с дронами должно быть комплексным. Оно должно состоять из различных датчиков и эффекторов, работающих одновременно, сначала обнаруживая и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их", - пояснил он.
Томчик сказал, что новые инициативы по борьбе с дронами станут еще одним "уровнем" сети противовоздушной обороны страны, наряду с уже развернутыми системами дальнего и среднего радиуса действия. Все эти элементы предназначены для защиты от широкого спектра воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.
Стена дронов
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает европейскую инициативу "стена дронов" своевременной и необходимой на фоне провокаций со стороны России.
Лидеры Франции, Германии, Испании и Италии выражают осторожность в отношении проекта "стены дронов" ЕС, в то время как балтийские страны призывают к его скорейшей реализации для защиты от угроз со стороны России и Беларуси.
