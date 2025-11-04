РУС
Польша начнет создание собственной "стены дронов", - минобороны страны

Индустрия дронов

Польша хочет создать собственную стену дронов. Что известно?

Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы Евросоюза по созданию "стены дронов".

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, в этом месяце Минобороны Польши объявит инвестиции в технологии для обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских дронов в рамках программы противовоздушной обороны.

Он не уточнил, на какую сумму будут инвестиции, но цель состоит в том, чтобы польские компании получили не менее половины контрактов.

"Мы согласны с идеей усиления обороны неба над всем Европейским Союзом и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам", - сказал Томчик.

Стена дронов дополнит польскую систему безопасности

Заместитель министра отметил, что стена дронов ЕС может "дополнить" польскую систему в будущем.

"Если будут какие-то внешние инструменты, мы будем использовать их в полной мере", - добавил он.

Минобороны Польши, говорит Томчик, планирует использовать новую программу оборонных займов ЕС SAFE для финансирования. Учитывая границы с РФ, Беларусью и Украиной, Польша получила наибольшее финансирование по программе SAFE - 43,7 млрд евро.

"Оружие для борьбы с дронами должно быть комплексным. Оно должно состоять из различных датчиков и эффекторов, работающих одновременно, сначала обнаруживая и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их", - пояснил он.

Томчик сказал, что новые инициативы по борьбе с дронами станут еще одним "уровнем" сети противовоздушной обороны страны, наряду с уже развернутыми системами дальнего и среднего радиуса действия. Все эти элементы предназначены для защиты от широкого спектра воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Стена дронов

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает европейскую инициативу "стена дронов" своевременной и необходимой на фоне провокаций со стороны России.

Лидеры Франции, Германии, Испании и Италии выражают осторожность в отношении проекта "стены дронов" ЕС, в то время как балтийские страны призывают к его скорейшей реализации для защиты от угроз со стороны России и Беларуси.

Насміялися йолупи з поляків, що не збивають кацапські дрони? А вони скільки могли, то скільки нам їх направляли і не тільки поляки, а вся Європа. А зараз вони все залишають собі і вибудовують "стіну дронів". Супер. А наші дрони будуть робити на студії "95 квартал" такі як міндіч і інші бізнес-партнери Боневтіка.
04.11.2025 10:45
Саме тому, що хтось десь сміявся, вони почали будувати ці дрони собі.
Рівень розвитку облизувачів поляків просто вражає.
04.11.2025 11:01
Хочу нагадати, що поляки без всяких обіцянок прийняли мільйони наших громадян. Вони запезпечили їх першим необхідним не тільки для виживання, а навчання і роботи, чого не зробив той простай парєнь від наріду 73%, що обіцяв їм це на виборах. То кого українці мають "облизувати"?
04.11.2025 11:19
Краще пізно, ніж ніколи.
04.11.2025 10:45
мабуть ЄС передумав створювати "стіну дронів" в Україні .і буде її створювати на границях ЄС???
04.11.2025 10:48
Якісь полякі тупі та недалекоглядні,їм би шашлик до травневих свят маринувати,клумби квітками засоджувати,бруківку міняти в польських містах,яка вже цілих 2 роки лежить,асфальт класти вздовж кордону з белорусью, сросією,а вони " стіну дронів " блд.
04.11.2025 10:53
ЭСТОНЦЫ И ТЕ БЫСТРЕЕ НАЧАЛИ )))
04.11.2025 11:09
 
 