Справу про російські дрони в Італії готуються закрити

Італійські правоохоронні органи дійшли висновку, що підозри щодо польотів російських безпілотників над важливим науковим об’єктом ЄС були помилковими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агентства Reuters. Наразі прокурори просять суд офіційно закрити кримінальну справу.

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Йдеться про інциденти, зафіксовані навесні 2025 року над Європейським спільним дослідницьким центром (JRC) в Іспрі, неподалік озера Маджоре. Польоти над цим об’єктом заборонені через його використання для ядерних досліджень і проєктів у сфері безпеки.

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Чому виникли підозри щодо дронів

Прокуратура Мілана відкрила провадження після отримання сигналів про ймовірні прольоти безпілотників у період з березня по травень 2025 року. Загалом було зафіксовано 21 інцидент, який спершу розцінили як можливу загрозу національній та європейській безпеці.

Слідство не виключало варіантів військового або політичного шпигунства, а також розглядало версію використання дронів російського виробництва. З огляду на чутливий статус об’єкта розслідування отримало високий пріоритет.

"Повторні сигнали виявилися хибнопозитивними та не були пов’язані з реальними польотами безпілотників", — зазначили джерела, знайомі з матеріалами справи.

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Помилкові тривоги через "збій сигналу"

У ході перевірки встановлено, що всі зафіксовані інциденти були спричинені перешкодами від приватного підсилювача GSM-сигналу. Пристрій розташовувався у житловому будинку поблизу дослідницького центру та періодично створював збої в роботі систем безпеки JRC.

Перекриття сигналів між захисною інфраструктурою центру та стороннім підсилювачем і призвело до помилкових тривог. З огляду на це прокурори Мілана звернулися до суду з клопотанням про закриття справи, яке зазвичай має формальний характер.

Європейський спільний дослідницький центр, заснований у 1960 році, є одним із ключових наукових осередків ЄС. Тут працюють фахівці у сферах ядерної енергетики, безпеки, космічних досліджень, сталого розвитку та транспорту.

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