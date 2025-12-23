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Новини Дрони РФ над Європою
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Справу про російські дрони в Італії готуються закрити

Італійські прокурори закривають справу про російські дрони

Італійські правоохоронні органи дійшли висновку, що підозри щодо польотів російських безпілотників над важливим науковим об’єктом ЄС були помилковими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агентства Reuters. Наразі прокурори просять суд офіційно закрити кримінальну справу.

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  • Йдеться про інциденти, зафіксовані навесні 2025 року над Європейським спільним дослідницьким центром (JRC) в Іспрі, неподалік озера Маджоре. Польоти над цим об’єктом заборонені через його використання для ядерних досліджень і проєктів у сфері безпеки.

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Чому виникли підозри щодо дронів

Прокуратура Мілана відкрила провадження після отримання сигналів про ймовірні прольоти безпілотників у період з березня по травень 2025 року. Загалом було зафіксовано 21 інцидент, який спершу розцінили як можливу загрозу національній та європейській безпеці.

Слідство не виключало варіантів військового або політичного шпигунства, а також розглядало версію використання дронів російського виробництва. З огляду на чутливий статус об’єкта розслідування отримало високий пріоритет.

"Повторні сигнали виявилися хибнопозитивними та не були пов’язані з реальними польотами безпілотників", — зазначили джерела, знайомі з матеріалами справи.

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Помилкові тривоги через "збій сигналу"

У ході перевірки встановлено, що всі зафіксовані інциденти були спричинені перешкодами від приватного підсилювача GSM-сигналу. Пристрій розташовувався у житловому будинку поблизу дослідницького центру та періодично створював збої в роботі систем безпеки JRC.

Перекриття сигналів між захисною інфраструктурою центру та стороннім підсилювачем і призвело до помилкових тривог. З огляду на це прокурори Мілана звернулися до суду з клопотанням про закриття справи, яке зазвичай має формальний характер.

  • Європейський спільний дослідницький центр, заснований у 1960 році, є одним із ключових наукових осередків ЄС. Тут працюють фахівці у сферах ядерної енергетики, безпеки, космічних досліджень, сталого розвитку та транспорту.

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